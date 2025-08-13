Ebből az ételből merítettek erőt a viking harcosok, elhoztuk a titkos receptet, amit bárki elkészíthet

Korábban bemutattuk Lakatos József törökszentmiklósi viking hagyományőrzőt, aki szívesen vesz részt történelmi fesztiválokon, ahol a fegyverek és viseletek mellett az autentikus viking fogásokat is bemutatja.

Lakatos József ajánlásával a legfinomabb viking fogás próbálhatja ki az olvasó

Fotó: Major Angéla

Az alábbi recept József ajánlásával tesszük közzé, mely által bepillantást nyerhetünk a vikingek étkezési szokásaiba. Ez a tradicionális étel a viking ízeket hozza el a modern konyhákba.

Viking kori kulináris élmény

A viking kori étkezési kultúra gazdag és változatos volt. A vikingek, akik járták a tengereket és felfedezték az új világokat, olyan alapanyagokkal dolgoztak, mint a vad húsok, halak, gabonák és gyümölcsök. Az étkezések gyakran egyszerűek voltak, de mindig ízletesek, és szoros kapcsolatban álltak a természet adta lehetőségekkel. Az étkezések gyakran közösségi események voltak, ahol az emberek együtt étkeztek, és a vallási, szertartásos elemek is fontos szerepet kaptak.

Ebben a receptben egy tradicionális viking ételt mutatunk be, amely könnyen elkészíthető a modern konyhában is, miközben autentikus ízeket idéz a múltból. Ha szeretne egy igazán különleges, történelmi ételt készíteni, próbálja ki a Dán Lejréből származó vaddisznópörköltet!

A Dán Lejréből származó vaddisznópörkölt receptje egy autentikus viking étkezést idéz, amely könnyen elkészíthető a modern konyhákban is

Fotó: Beküldött

Vaddisznópörkölt

Hozzávalók:

500 g vaddisznóhús

50 g sózott vaj

1 1/2 evőkanál őrölt mustármag

300 g medvehagyma vagy póréhagyma

500 g szezonális zöldségek / kelkáposzta

50 g szalonna

8 dl alaplé (vaddisznóból)

3 dl búza, héj nélküli egész magok

1 dl friss kakukkfű

só

Elkészítése:

Vágja a húst apró darabokra, főzze készre és az alaplevet tegye félre.

Olvassza meg a vajat egy edénybe a mustármaggal.

A durvára vágott a póréhagymát és a zöldségeket, adja hozzá a forró vajhoz.

Vágja apró darabokra a szalonnát és keverje hozzá

Adja hozzá a búzát, magvakat és öntse fel a 8 dl alaplével

Amikor a búza majdnem kész, tegye vissza a húst az edénybe, és hagyja főni, amíg a hús omlós lesz és az ízek jól összeérnek.

Az apróra vágott kakukkfűvel szórja meg a pörköltet

A Lejre egyik különlegessége, hogy viszonylag nagy mennyiségű vad került a tányérra, az elfogyasztott ételek akár 3 százaléka is vadon élő állatoktól származott. Másutt a nagyvadak általában az étrend mindössze 1-2 százalékát tették ki. Bár az őz uralta a vadállományt, jelentős mennyiségű vaddisznót is találtak, ami ihlette ezt az ételt. Valószínű, hogy a középkorhoz hasonlóan a vadászat a gazdagok és a hatalmasok kiváltsága volt, és a 13. században, vagy akár még korábban is, a dán király bizonyos erdős területeket elkülönített a szarvasok tenyésztésére és vadászatára.