Ebből az ételből merítettek erőt a viking harcosok, elhoztuk a titkos receptet, amit bárki elkészíthet

Ismerje meg a vikingek étkezési szokásait, és készítsen el egy igazi, történelmi ételt! A dán Lejréből származó vaddisznópörkölt receptjével most bepillantást nyerhet a viking kori kulináris világba.

Major Angéla
Autentikus viking étel, mely akár nyáron a szabadban is elkészíthető

Forrás: Getty Images

Fotó: Illusztráció

Korábban bemutattuk Lakatos József törökszentmiklósi viking hagyományőrzőt, aki szívesen vesz részt történelmi fesztiválokon, ahol a fegyverek és viseletek mellett az autentikus viking fogásokat is bemutatja. 

Vikingfogás egy igazi vikingtől
Lakatos József ajánlásával a legfinomabb viking fogás próbálhatja ki az olvasó
Fotó: Major Angéla

Az alábbi recept József ajánlásával tesszük közzé, mely által bepillantást nyerhetünk a vikingek étkezési szokásaiba. Ez a tradicionális étel a viking ízeket hozza el a modern konyhákba.

Viking kori kulináris élmény

A viking kori étkezési kultúra gazdag és változatos volt. A vikingek, akik járták a tengereket és felfedezték az új világokat, olyan alapanyagokkal dolgoztak, mint a vad húsok, halak, gabonák és gyümölcsök. Az étkezések gyakran egyszerűek voltak, de mindig ízletesek, és szoros kapcsolatban álltak a természet adta lehetőségekkel. Az étkezések gyakran közösségi események voltak, ahol az emberek együtt étkeztek, és a vallási, szertartásos elemek is fontos szerepet kaptak.

Ebben a receptben egy tradicionális viking ételt mutatunk be, amely könnyen elkészíthető a modern konyhában is, miközben autentikus ízeket idéz a múltból. Ha szeretne egy igazán különleges, történelmi ételt készíteni, próbálja ki a Dán Lejréből származó vaddisznópörköltet!

Fotó: Beküldött

Vaddisznópörkölt

Hozzávalók:

  • 500 g vaddisznóhús 
  • 50 g sózott vaj
  • 1 1/2 evőkanál őrölt mustármag
  • 300 g medvehagyma vagy póréhagyma
  • 500 g szezonális zöldségek / kelkáposzta
  • 50 g szalonna
  • 8 dl alaplé (vaddisznóból)
  • 3 dl búza, héj nélküli egész magok 
  • 1 dl friss kakukkfű

Elkészítése:

  • Vágja a húst apró darabokra, főzze készre és az alaplevet tegye félre.
  • Olvassza meg a vajat egy edénybe a mustármaggal.
  • A durvára vágott a póréhagymát és a zöldségeket, adja hozzá a forró vajhoz.
  • Vágja apró darabokra a szalonnát és keverje hozzá
  • Adja hozzá a búzát, magvakat és öntse fel a 8 dl alaplével
  • Amikor a búza majdnem kész, tegye vissza a húst az edénybe, és hagyja főni, amíg a hús omlós lesz és az ízek jól összeérnek.
  • Az apróra vágott kakukkfűvel szórja meg a pörköltet

A Lejre egyik különlegessége, hogy viszonylag nagy mennyiségű vad került a tányérra, az elfogyasztott ételek akár 3 százaléka is vadon élő állatoktól származott. Másutt a nagyvadak általában az étrend mindössze 1-2 százalékát tették ki. Bár az őz uralta a vadállományt, jelentős mennyiségű vaddisznót is találtak, ami ihlette ezt az ételt. Valószínű, hogy a középkorhoz hasonlóan a vadászat a gazdagok és a hatalmasok kiváltsága volt, és a 13. században, vagy akár még korábban is, a dán király bizonyos erdős területeket elkülönített a szarvasok tenyésztésére és vadászatára.

 

