Ebből az ételből merítettek erőt a viking harcosok, elhoztuk a titkos receptet, amit bárki elkészíthet
Ismerje meg a vikingek étkezési szokásait, és készítsen el egy igazi, történelmi ételt! A dán Lejréből származó vaddisznópörkölt receptjével most bepillantást nyerhet a viking kori kulináris világba.
Autentikus viking étel, mely akár nyáron a szabadban is elkészíthető
Korábban bemutattuk Lakatos József törökszentmiklósi viking hagyományőrzőt, aki szívesen vesz részt történelmi fesztiválokon, ahol a fegyverek és viseletek mellett az autentikus viking fogásokat is bemutatja.
Az alábbi recept József ajánlásával tesszük közzé, mely által bepillantást nyerhetünk a vikingek étkezési szokásaiba. Ez a tradicionális étel a viking ízeket hozza el a modern konyhákba.
Viking kori kulináris élmény
A viking kori étkezési kultúra gazdag és változatos volt. A vikingek, akik járták a tengereket és felfedezték az új világokat, olyan alapanyagokkal dolgoztak, mint a vad húsok, halak, gabonák és gyümölcsök. Az étkezések gyakran egyszerűek voltak, de mindig ízletesek, és szoros kapcsolatban álltak a természet adta lehetőségekkel. Az étkezések gyakran közösségi események voltak, ahol az emberek együtt étkeztek, és a vallási, szertartásos elemek is fontos szerepet kaptak.
Ebben a receptben egy tradicionális viking ételt mutatunk be, amely könnyen elkészíthető a modern konyhában is, miközben autentikus ízeket idéz a múltból. Ha szeretne egy igazán különleges, történelmi ételt készíteni, próbálja ki a Dán Lejréből származó vaddisznópörköltet!
Vaddisznópörkölt
Hozzávalók:
- 500 g vaddisznóhús
- 50 g sózott vaj
- 1 1/2 evőkanál őrölt mustármag
- 300 g medvehagyma vagy póréhagyma
- 500 g szezonális zöldségek / kelkáposzta
- 50 g szalonna
- 8 dl alaplé (vaddisznóból)
- 3 dl búza, héj nélküli egész magok
- 1 dl friss kakukkfű
- só
Elkészítése:
- Vágja a húst apró darabokra, főzze készre és az alaplevet tegye félre.
- Olvassza meg a vajat egy edénybe a mustármaggal.
- A durvára vágott a póréhagymát és a zöldségeket, adja hozzá a forró vajhoz.
- Vágja apró darabokra a szalonnát és keverje hozzá
- Adja hozzá a búzát, magvakat és öntse fel a 8 dl alaplével
- Amikor a búza majdnem kész, tegye vissza a húst az edénybe, és hagyja főni, amíg a hús omlós lesz és az ízek jól összeérnek.
- Az apróra vágott kakukkfűvel szórja meg a pörköltet
A Lejre egyik különlegessége, hogy viszonylag nagy mennyiségű vad került a tányérra, az elfogyasztott ételek akár 3 százaléka is vadon élő állatoktól származott. Másutt a nagyvadak általában az étrend mindössze 1-2 százalékát tették ki. Bár az őz uralta a vadállományt, jelentős mennyiségű vaddisznót is találtak, ami ihlette ezt az ételt. Valószínű, hogy a középkorhoz hasonlóan a vadászat a gazdagok és a hatalmasok kiváltsága volt, és a 13. században, vagy akár még korábban is, a dán király bizonyos erdős területeket elkülönített a szarvasok tenyésztésére és vadászatára.
