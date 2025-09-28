szeptember 28., vasárnap

Galériával

3 órája

Nem fért be mindenki, dupla előadás lett a vége a hatalmas érdeklődésnek Szolnokon

Címkék#bábcsoport#Benedek Elek#Kacor király#népmese

Szombaton bábjátékra gyűltek össze kicsik és nagyok a Verseghy Ferenc Könyvtárban, ahol a Minerva bábcsoport varázsolta el a közönséget.

Kiss János
Szombaton bábjátékra gyűltek össze kicsik és nagyok a Verseghy Ferenc Könyvtárban

Fotó: Kiss János

A magyar népmese napja alkalmából bábjátékot adott elő a Minerva bábcsoport szombaton a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban. Szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja, illetve október 4-e az állatok világnapja, ez alkalomból választották az előadók a Kacor király című állatmesét. A nagy érdeklődésre való tekintettel két előadást is tartott a bábcsoport. A nézők vastapssal jutalmazták az örömteli, vidám pillanatokat.  

Bábjáték a Verseghy Ferenc Könyvtárban

Fotók: Kiss János

 

