Nem fért be mindenki, dupla előadás lett a vége a hatalmas érdeklődésnek Szolnokon

A magyar népmese napja alkalmából bábjátékot adott elő a Minerva bábcsoport szombaton a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban. Szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja, illetve október 4-e az állatok világnapja, ez alkalomból választották az előadók a Kacor király című állatmesét. A nagy érdeklődésre való tekintettel két előadást is tartott a bábcsoport. A nézők vastapssal jutalmazták az örömteli, vidám pillanatokat.

