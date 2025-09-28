3 órája
Nem fért be mindenki, dupla előadás lett a vége a hatalmas érdeklődésnek Szolnokon
Szombaton bábjátékra gyűltek össze kicsik és nagyok a Verseghy Ferenc Könyvtárban, ahol a Minerva bábcsoport varázsolta el a közönséget.
Fotó: Kiss János
A magyar népmese napja alkalmából bábjátékot adott elő a Minerva bábcsoport szombaton a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban. Szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja, illetve október 4-e az állatok világnapja, ez alkalomból választották az előadók a Kacor király című állatmesét. A nagy érdeklődésre való tekintettel két előadást is tartott a bábcsoport. A nézők vastapssal jutalmazták az örömteli, vidám pillanatokat.
