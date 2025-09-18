szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kenderes

2 órája

Az egykori bánhalmi betyáréletre emlékeztek a Sóút mellett

Címkék#csárda#emléktábla#betyárvilág#Sóút

Hagyományőrzők gyűltek össze a betyárvilág emlékére állított tábla avatásán.

Szoljon.hu

Emléktáblát avattak Bánhalmán, a Sóút mellett álló egykori bánhalmi csárda és a betyárvilág emlékére.

Emléktáblát avattak Bánhalmán
Fotó: dr. Török József

Az ünnepséget a bánhalmi és mezőtúri hagyományőrző betyárok díszlövései és karikás ostor csergetése zárta. A közösségi ház udvarán betyártanoda, korhű fegyverek bemutatója és pásztorételek várták a látogatókat.

Emléktábla avatás Bánhalmán

Fotók: dr. Török József 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu