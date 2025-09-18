Kenderes
2 órája
Az egykori bánhalmi betyáréletre emlékeztek a Sóút mellett
Hagyományőrzők gyűltek össze a betyárvilág emlékére állított tábla avatásán.
Emléktáblát avattak Bánhalmán, a Sóút mellett álló egykori bánhalmi csárda és a betyárvilág emlékére.
Az ünnepséget a bánhalmi és mezőtúri hagyományőrző betyárok díszlövései és karikás ostor csergetése zárta. A közösségi ház udvarán betyártanoda, korhű fegyverek bemutatója és pásztorételek várták a látogatókat.
Emléktábla avatás BánhalmánFotók: dr. Török József
Ezt ne hagyja ki!Szolnok
2025.08.12. 10:00
Igazán különleges volt ez az este: csodás dallamoktól volt hangos a szolnoki Verseghy park
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre