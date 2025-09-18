Az egykori bánhalmi betyáréletre emlékeztek a Sóút mellett

Emléktáblát avattak Bánhalmán, a Sóút mellett álló egykori bánhalmi csárda és a betyárvilág emlékére.

Emléktáblát avattak Bánhalmán

Fotó: dr. Török József

Az ünnepséget a bánhalmi és mezőtúri hagyományőrző betyárok díszlövései és karikás ostor csergetése zárta. A közösségi ház udvarán betyártanoda, korhű fegyverek bemutatója és pásztorételek várták a látogatókat.