Újabb díjat zsebelhetett be a napokban a Szigligeti színművésze

A Budapest a fiatal tehetségekért díjat vehette át a napokban Biró Panka Dominika, aki a Szolnoki Szigligeti Színház Vízkereszt, vagy bánom is én című előadásában Violát alakítva, Vladimir Anton rendezésében játszott a szemlén.

Biró Panna Dominika a Budapest a fiatal tehetségekért díjjal

Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház fb-oldala

A Szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagja idén is esélyes a Színikritikusok díjára is. A tehetséges színművésznőt a Színházi Kritikusok Céhe immáron második éve jelöli az elismerés elnyerésére a legígéretesebb pályakezdő kategóriában.