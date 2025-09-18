szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szakmai elismerés

1 órája

Újabb díjat zsebelhetett be a napokban a Szigligeti színművésze

Címkék#Biró Panka Dominika#Szolnoki Szigligeti Színház#díj#programsorozat

A napokban adták át a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozatának díjait. Az egyik elismerést a Szolnoki Szigligeti Színház fiatal művésznőjének adták át.

Mészáros Géza

A Budapest a fiatal tehetségekért díjat vehette át a napokban Biró Panka Dominika, aki a Szolnoki Szigligeti Színház Vízkereszt, vagy bánom is én című előadásában Violát alakítva, Vladimir Anton rendezésében játszott a szemlén.

Biró Panna Dominika a Budapest a fiatal tehetségekért díjjal
Biró Panna Dominika a Budapest a fiatal tehetségekért díjjal
Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház fb-oldala

A Szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagja idén is esélyes a Színikritikusok díjára is. A tehetséges színművésznőt a Színházi Kritikusok Céhe immáron második éve jelöli az elismerés elnyerésére a legígéretesebb pályakezdő kategóriában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu