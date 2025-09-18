Szakmai elismerés
1 órája
Újabb díjat zsebelhetett be a napokban a Szigligeti színművésze
A napokban adták át a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozatának díjait. Az egyik elismerést a Szolnoki Szigligeti Színház fiatal művésznőjének adták át.
A Budapest a fiatal tehetségekért díjat vehette át a napokban Biró Panka Dominika, aki a Szolnoki Szigligeti Színház Vízkereszt, vagy bánom is én című előadásában Violát alakítva, Vladimir Anton rendezésében játszott a szemlén.
A Szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagja idén is esélyes a Színikritikusok díjára is. A tehetséges színművésznőt a Színházi Kritikusok Céhe immáron második éve jelöli az elismerés elnyerésére a legígéretesebb pályakezdő kategóriában.
