25 perce
Elhunyt édesanyja emlékére adott elő látványos produkciót a Díszpolgárrá választott Bozsik Yvette
Szolnok legújabb Díszpolgára Bozsik Yvette. A Kossuth-díjas táncművész a 2025-ben 950 éves Szolnok szeptember elsejei város-napi ünnepségén vette át a kitüntető címet. Bozsik Yvette szolnoki Díszpolgár mindeközben a gála egyik fellépője is volt, mivel részleteket adott elő az idén tavasszal elhunyt édesanyja emlékére színpadra állított „Egy gésa emlékiratai” című táncprodukciójából is.
– Nem szakmai kitüntetést kaptam, hanem élethosszig tartó nagyköveti megbízó levelet – vélekedett kitüntető címéről Bozsik Yvette szolnoki Díszpolgár. A Kossuth-díjas táncművész és koreográfus 2025. szeptember elsején, Szolnok Város Napján vette át a rangos elismerést.
– Nagy örömömre szolgál, nagy megbecsüléssel vettem át és méltó módon viselem a címet, de nem történt más, minthogy az eddig önmagam vállalt küldetésemet a szülővárosom hivatalossá tette. Tudom, hogy honnan indultam. Azon vagyok, hogy mindazon értékekből, melyeket itt szereztem, és innen vittem magammal, gazdagodjon más is.
Bozsik Yvette Vivina 1968. augusztus 11-én született Szolnokon. Későbbi életét, pályáját a városban töltött gyermekkora határozta meg. Az itt és ekkor kapott erős családi impulzusok nagyban befolyásolták folyamatos útkeresését és újkeresését, kis túlzással lázadását a komfortok ellen. Édesanyja a neves rádiós újságíró, Cseh Éva, aki ez év márciusában hunyt el. Az utolsó éveiben Érden élő anyuka hajdani írásait, naplóbejegyzéseit egyetlen lányával osztotta meg, melyekről azt tervezték, hogy belőlük színpadi mű készülhetne, vagy akár filmet is forgathatnának. Végül is az utóbbi elképzelés el is kezdődött, amikor Cseh Éva tavasszal eltávozott.
A „Táncos az asztal alatt” munkacímet viselő „művészfilm” forgatása nyáron két fő helyszínen, a fővárosban és vidéken, Nagykörűben megkezdődött. A közelmúltban zajló cseresznyefalvai munkálatok során megkérdeztük Bozsik Yvettől, – ismervén „rázós gyermekkorát” – miszerint nem voltak-e neki elegendőek az elmúlt évtizedek arra, hogy kitáncolja magából a traumáit?
– Mindenkinek vannak traumái, és mindenki máshogy dolgozza fel, ha feldolgozza. Számomra a tánc önbizalmat és biztonságot adott. De például van egy terápia, a családállítás, amellyel régóta foglalkozom. Sok esetben családállítással kezdem a rendezői feladataimat a kollégákkal, és én magam kezdem a beszélgetést, hogy erőt adjak a többieknek.
– Gondolom, ez a módszer nem éppen a megszokott szabályoknak megfelelő, és ez az életrajzi film is unortodox módon készül, mint ahogyan élem az életem. Valószínűleg mindezen újszerűségekre törekszem kiskorom óta. Ha valami szentimentálissá válik, az nem feltétlenül segíti az emberekhez való eljutást. Ez a film nem csak az enyém, nem csupán az én életem története. Ebben az alkotásban minden és mindenki benne van. Hiszen van benne tánc, költészet, humor és sírás, mindaz, ami megindítja az embert. A művészet ugye erre is való. Mert az nem öncélú, nem önmagáért van, hanem a vele találkozónak a belsejébe hatol – osztotta meg hitvallását is az újdonsült szolnoki Díszpolgár.
Bozsik Yvette szolnoki Díszpolgár a szülővárosáról
Bozsik Yvette felidézte, tízéves koráig minden emléke Szolnokhoz és a környékéhez köti. Azt követően innen járt fel a Balettintézet, a mai Magyar Táncművészeti Egyetem kollégiumába, ahová legtöbbször nagyszülei, főként nagymamája kísérte el vonattal.
– Ebben a filmben mindenki benne van. Anyukám nagyon szerette volna a bemutatóját megélni, s bár ez a vágya nem sikerült, az én lelkem azt mondatja, hogy mégis ott lesz majd a premieren, mint ahogyan az életem végéig is velem marad.
- A Kossuth-díjas magyar balett- és táncművész,
- koreográfus,
- rendező,
- Érdemes Művész,
- egyetemi tanár,
- a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja
a kultúra hírportálnak például azt is elmondta, miszerint a jelenetek arról az időszakról mesélnek, amikor az ő keresztapja, Mozsonyi Albert balettmester a környező községekbe is magával vitte a balettóráira.
Bozsik Yvette számára emblematikus az a vonatos jelenet – ezt már már Budapesten, a Vasúttörténeti Parkban rögzítették –, amely felidézte, milyen sokat utazott nagymamájával Szolnokról Pestre. Azt mondta, jó érzéssel töltötte el, hogy a filmben saját nagymamáját játszva most ő kísérhette a fiatal balettnövendéket megformáló Gulyás Lizát a nagyapját alakító Vati Tamással Budapestre.
Kitért arra: számára a film készítésének meghatározó pillanata volt, amikor édesapja, Bozsik Pál az őt fiatalon alakító Sikó Koppánnyal találkozott a forgatás előtt, és elénekelte neki a kedvenc dalát. A színművész tangóharmonikára hangszerelte a nótát és a film utolsó jelentében ezt adta elő.
A táncművész elmondta, a balettmesternő szerepére – az egykor szintén a Balettintézetbe járó – Marozsán Erikát kérték fel. A Bozsik Yvette-et alakító két táncos életében először szerepelt filmben: a harmadik évfolyamos, klasszikus balett szakos Gulyás Liza és a frissen végzett moderntáncos Kathona Zorka Sára.
Bozsik Yvette, Szolnok Díszpolgára végül azt is kiemelte, hogy a közeljövőben nyilvánosságra kerülő filmjében szülővárosa, annak közössége, választott otthona, családja, támogatói, hite és gondolatai is bene lesznek, így aki érdeklődik felőle, az mindenre választ kap...
Barabás Botond: támogatás nélkül nincsen szórakoztató és értékteremtő színház
Színes műsorsorozattal ünneplik saját és a város születésnapját is a Szimfonikusok
Éremeső Olaszországban, a „szolnoki” ejtőernyősök taroltak a világkupa-sorozaton