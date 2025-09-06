Elhunyt édesanyja emlékére adott elő látványos produkciót a Díszpolgárrá választott Bozsik Yvette

– Nem szakmai kitüntetést kaptam, hanem élethosszig tartó nagyköveti megbízó levelet – vélekedett kitüntető címéről Bozsik Yvette szolnoki Díszpolgár. A Kossuth-díjas táncművész és koreográfus 2025. szeptember elsején, Szolnok Város Napján vette át a rangos elismerést.

Bozsik Yvette szolnoki Díszpolgárnak eddig önkéntes küldetése, mostantól hivatalos nagyköveti megbízása lesz szülővárosa hírnevét öregbíteni

Fotó: Nagy Balázs

– Nagy örömömre szolgál, nagy megbecsüléssel vettem át és méltó módon viselem a címet, de nem történt más, minthogy az eddig önmagam vállalt küldetésemet a szülővárosom hivatalossá tette. Tudom, hogy honnan indultam. Azon vagyok, hogy mindazon értékekből, melyeket itt szereztem, és innen vittem magammal, gazdagodjon más is.

Bozsik Yvette Vivina 1968. augusztus 11-én született Szolnokon. Későbbi életét, pályáját a városban töltött gyermekkora határozta meg. Az itt és ekkor kapott erős családi impulzusok nagyban befolyásolták folyamatos útkeresését és újkeresését, kis túlzással lázadását a komfortok ellen. Édesanyja a neves rádiós újságíró, Cseh Éva, aki ez év márciusában hunyt el. Az utolsó éveiben Érden élő anyuka hajdani írásait, naplóbejegyzéseit egyetlen lányával osztotta meg, melyekről azt tervezték, hogy belőlük színpadi mű készülhetne, vagy akár filmet is forgathatnának. Végül is az utóbbi elképzelés el is kezdődött, amikor Cseh Éva tavasszal eltávozott.

A „Táncos az asztal alatt” munkacímet viselő „művészfilm” forgatása nyáron két fő helyszínen, a fővárosban és vidéken, Nagykörűben megkezdődött. A közelmúltban zajló cseresznyefalvai munkálatok során megkérdeztük Bozsik Yvettől, – ismervén „rázós gyermekkorát” – miszerint nem voltak-e neki elegendőek az elmúlt évtizedek arra, hogy kitáncolja magából a traumáit?

Bozsik Yvette az édesanyja emlékére koreografált Egy gésa emlékiratai című táncprodukcióból adott elő részleteket a Díszpolgárrá avatóján

Fotó: Nagy Balázs

– Mindenkinek vannak traumái, és mindenki máshogy dolgozza fel, ha feldolgozza. Számomra a tánc önbizalmat és biztonságot adott. De például van egy terápia, a családállítás, amellyel régóta foglalkozom. Sok esetben családállítással kezdem a rendezői feladataimat a kollégákkal, és én magam kezdem a beszélgetést, hogy erőt adjak a többieknek.

– Gondolom, ez a módszer nem éppen a megszokott szabályoknak megfelelő, és ez az életrajzi film is unortodox módon készül, mint ahogyan élem az életem. Valószínűleg mindezen újszerűségekre törekszem kiskorom óta. Ha valami szentimentálissá válik, az nem feltétlenül segíti az emberekhez való eljutást. Ez a film nem csak az enyém, nem csupán az én életem története. Ebben az alkotásban minden és mindenki benne van. Hiszen van benne tánc, költészet, humor és sírás, mindaz, ami megindítja az embert. A művészet ugye erre is való. Mert az nem öncélú, nem önmagáért van, hanem a vele találkozónak a belsejébe hatol – osztotta meg hitvallását is az újdonsült szolnoki Díszpolgár.