Ekkora összeg jár a Jászsági Civil Vándordíjjal kitüntetett közösségnek

A „Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma immár tizenötödik alkalommal ítélte oda a Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó pénzjutalmat – tájékoztatta hírportálunkat a Jászok Egyesülete.

A Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület kapta idén a Jászsági Civil Vándordíjat. A közösség egyik népszerű értékőrző rendezvénye a betlehemezés a térség óvodáiban, iskoláiban

Fotó: Archív Pesti József

Méltó helyre került a Jászsági Civil Vándordíj

Az egyesület közleménye szerint a 2025. Jászsági Civil Vándordíjat és a vele járó 500 ezer forint elismerést a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület kapta, az eredményes közösségi tevékenység érdekében végzett szolgálatáért.

– Az egyesület 2012-ben alakult. Kezdetektől tagszervezete a Jászok Egyesületének. Vezetőjük Simon Károly helytörténész, taglétszámuk 91 fő – tudtuk meg a tájékoztatóból. Az egyesület célja a jászsági helyi kulturális örökség megóvása, gyarapítása. Munkájukban kiemelt szerepet kapott a múlt tárgyi emlékeinek, írásos dokumentumainak gyűjtése és hozzáférhetővé tétele. Törekedtek a régi szokásvilág felfedezésére, átörökítésére. Helytörténeti gyűjteményt alapítottak, kézi aratóversenyt tartottak, régi mesterségek értékeit mentették. A Jászság valamennyi településének részvételével 2024-ben a Jászok Egyesületével közösen megszervezték a jászsági helyismereti vetélkedőt – írták.

A hagyományőrző egyesület rendezvényei az ismeretterjesztést, a közösséghez való tartozás élményét erősítették. Sikeres közösségépítő programjaik közé tartozik a határjárás, a betlehemezés, a szilvalekvár főzés és a pörkölttorta készítésének bemutatása. Mindezeken túl helytörténeti munkákat adnak ki és közreműködnek a község közterületeinek gondozásában. Jászalsószentgyörgy további szépítésére számos tervük van.

– Az egyesület a település megbecsült civil csoportja. A helyi önkormányzattal, a jászsági közösségekkel való együttműködésük példaértékű. A Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület közösségmegtartó szerepe meghatározó a település életében. Eredményeik és törekvéseik méltóak a támogatásra és a Jászsági Civil Vándordíj elnyerésére – méltatták a díjazott egyesületet.

A közleményből az is kiderült, hogy a díjat a közeljövőben, ünnepélyes körülmények között adják át a közösségnek Jászalsószentgyörgyön.