Csillagködképlet: zenés, kosztümös pódiumműsor a Verseghy Ferenc Könyvtárban – galériával
Dallamok szárnyán szólaltak meg Jókai Mór ismert művei. A Csillagképlet című zenével átszőtt, kosztümös pódiomműsora varázsolta el a közönséget a Verseghy Ferenc Könyvtárban.
Kosztümökben, zenével csendültek fel Jókai Mór művei
Fotó: Kiss János
A Jókai bicentenárium alkalmából mutatták be péntek délután a Csillagködképlet című zenés, kosztümös pódiumműsort Jókai Mór művei alapján a Verseghy Ferenc Könyvtárban. Előadták: Tallián Mariann és Lázár Balázs Artisjus-díjas színművészek, a Ketten a versben művészeti formáció tagjai. Az előadásuk során elhangzottak filozófiai gondolatmenetek és hazafias versek korabeli szalon muzsika kíséretében. Ezek a művek a magyarságba és az emberiségbe vetett hitről adtak tanúbizonyságot. A szép számú közönség többször is visszatapsolta az előadókat.
Csillagködképlet: című zenés, kosztümös pódiumműsorFotók: Kiss János
