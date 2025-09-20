Csillagködképlet: zenés, kosztümös pódiumműsor a Verseghy Ferenc Könyvtárban – galériával

A Jókai bicentenárium alkalmából mutatták be péntek délután a Csillagködképlet című zenés, kosztümös pódiumműsort Jókai Mór művei alapján a Verseghy Ferenc Könyvtárban. Előadták: Tallián Mariann és Lázár Balázs Artisjus-díjas színművészek, a Ketten a versben művészeti formáció tagjai. Az előadásuk során elhangzottak filozófiai gondolatmenetek és hazafias versek korabeli szalon muzsika kíséretében. Ezek a művek a magyarságba és az emberiségbe vetett hitről adtak tanúbizonyságot. A szép számú közönség többször is visszatapsolta az előadókat.