Gasztronómia

51 perce

Ez marha jó nap volt! Különlegességeket is felszolgáltak a kunmadarasi rendezvényen – galériával

Címkék#Egy Marha Jó Nap#gasztronómia#főzőverseny#hagyományőrzés

Ínycsiklandó illatok szálltak a levegőben Kunmadarason, aki csak megérezte, tudta, mi is készül. Szó szerint egy marha jó napot tartottak a nagyközségben, mutatjuk a legjobb pillanatokat!

Daróczi Erzsébet

Szombaton már negyedik alkalommal rendezték meg Kunmadarason az Egy marha jó nap elnevezésű gasztorendezvényt. 

Egy marha jó nap Kunmadarason
 Ez egy marha jó nap volt! Az biztos, hogy senki sem maradt éhes Kunmadarason!
Fotó: Daróczi Erzsébet

Egy marha jó napot tartottak 

Balogh Marianna polgármester megnyitójában elhangzott, ez a nap nemcsak a szórakozásról és a találkozás öröméről szól, hanem arról a közös kincsről is, amit a település hagyománya és múltja jelent.

– Kunmadaras mindig is a föld, az állattartás és a szorgos munka iránti elkötelezettségéről volt ismert. A szarvasmarhatartás nem csupán megélhetés volt elődeink számára, hanem életforma, mely összekötötte a családokat és közösséget teremtett. Ma mi, akik itt élünk, büszkén visszük tovább ezt az örökséget. A mai nap programjai között kiemelt helyet kap a főzőverseny, de nemcsak a gasztronómia ünnepe a mai, hanem igazi közösségi élmény, ahol barátságok szövődnek és ahol a jóízű falatok mellett a jókedv és az összetartozás is fontos – fogalmazott Balogh Marianna.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Kunszövetség elnöke szerint Kunmadaras a Nagykunság egyik csodálatos települése.

– Én azt érzem, itthon vagyok, mert találnak a szavak. Ha egy kunmadarasival beszélgetünk, tudjuk melyik szónak mi a jelentése, tudjuk hogyan játszottunk és mit gyerekkorunkban, és amikor az ételekről beszélünk, tudjuk, hogy szüleink, nagyszüleink hogyan készítették a csigatésztát, a férfiak a birkapörköltet és ölre menő vitát tudunk arról folytatni, hogyan is kell a finom birkapörköltet elkészíteni. A kunmadarasiak őrzik azokat az erős hagyományokat, melyek a települést naggyá és gazdaggá tették. És közösen most is egy jobb, eredményesebb és gazdagabb jövőt építhetünk – fejezte ki reményét a képviselő.

A gazdák nevében Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vármegyei Szervezetének elnöke és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetségének elnöke szólt a megjelentekhez. Beszédében felidézte Kunmadaras és a térség több évszázados történelmének jelentősebb eseményeit a pozsonyi csatán át Kötöny vezérig. Utóbbi emlékére zászlót is alapítottak a gazdák, hiszen a kunoknak 1239 óta van zászlója, amit minden egyes alkalomkor használtak. 

– A zászló szimbolikus jelentéssel is bír, az összefogást és az összetartozást jelképezi. A zászlóhoz köthető szertartások, világszerte nagy hasonlóságot mutatnak. A magyar hagyomány szerint mindig a nők voltak a zászlóanyák. A kunzászló zászlóanyja a karcagi Györfi Sándorné Katona Erzsébet. A kunmadarasi zászló az eredeti minta alapján készült, ezt hoztuk el ma önöknek – mondta az elnök, majd a zászlóra szalagot kötött Balogh Marianna, F. Kovács Sándor, Hubai Imre Csaba, Barta Sándor nagykunkapitány, dr. Sződi Szilvia, a helyi gazdakör elnöke, Dudás Dóra intézményvezető, Lányi Eszter tagintézmény-vezető. A zászlót megáldotta Fazakas László lelkész, megszentelte Veress Zoltán plébános, címzetes esperes, majd F. Kovács Sándor átadta a megáldott és megszentelt kunzászlót Balogh Mariannának. Ezt követően F. Kovács Sándor és Balogh Marianna, valamint Barta Sándor és dr. Sződi Szilvia jelképesen elültettek egy-egy kőrisfát, melyek gondozását

  • a Kunmadarasi Általános Iskola 3 tanulója,
  • illetve a Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda 3 tanulója vállalta.

A hivatalos megnyitó után a színpadon elkezdődtek a műsorok, és közben a csapatok főzték a marhapörköltöket, de a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége egy ősi recept szerint elkészített ökörsültet készített el, hagyományosan tálalva, valamint felállított egy gulyáskunyhót az 1800-as évekből.

Egy Marha Jó Nap Kunmadarason

Fotók: Daróczi Erzsébet

 

 

