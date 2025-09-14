33 perce
Ez marha jó nap volt! Különlegességeket is felszolgáltak a kunmadarasi rendezvényen – galériával
Ínycsiklandó illatok szálltak a levegőben Kunmadarason, aki csak megérezte, tudta, mi is készül. Szó szerint egy marha jó napot tartottak a nagyközségben, mutatjuk a legjobb pillanatokat!
Szombaton már negyedik alkalommal rendezték meg Kunmadarason az Egy marha jó nap elnevezésű gasztorendezvényt.
Egy marha jó napot tartottak
Balogh Marianna polgármester megnyitójában elhangzott, ez a nap nemcsak a szórakozásról és a találkozás öröméről szól, hanem arról a közös kincsről is, amit a település hagyománya és múltja jelent.
– Kunmadaras mindig is a föld, az állattartás és a szorgos munka iránti elkötelezettségéről volt ismert. A szarvasmarhatartás nem csupán megélhetés volt elődeink számára, hanem életforma, mely összekötötte a családokat és közösséget teremtett. Ma mi, akik itt élünk, büszkén visszük tovább ezt az örökséget. A mai nap programjai között kiemelt helyet kap a főzőverseny, de nemcsak a gasztronómia ünnepe a mai, hanem igazi közösségi élmény, ahol barátságok szövődnek és ahol a jóízű falatok mellett a jókedv és az összetartozás is fontos – fogalmazott Balogh Marianna.
F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Kunszövetség elnöke szerint Kunmadaras a Nagykunság egyik csodálatos települése.
– Én azt érzem, itthon vagyok, mert találnak a szavak. Ha egy kunmadarasival beszélgetünk, tudjuk melyik szónak mi a jelentése, tudjuk hogyan játszottunk és mit gyerekkorunkban, és amikor az ételekről beszélünk, tudjuk, hogy szüleink, nagyszüleink hogyan készítették a csigatésztát, a férfiak a birkapörköltet és ölre menő vitát tudunk arról folytatni, hogyan is kell a finom birkapörköltet elkészíteni. A kunmadarasiak őrzik azokat az erős hagyományokat, melyek a települést naggyá és gazdaggá tették. És közösen most is egy jobb, eredményesebb és gazdagabb jövőt építhetünk – fejezte ki reményét a képviselő.
A gazdák nevében Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vármegyei Szervezetének elnöke és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetségének elnöke szólt a megjelentekhez. Beszédében felidézte Kunmadaras és a térség több évszázados történelmének jelentősebb eseményeit a pozsonyi csatán át Kötöny vezérig. Utóbbi emlékére zászlót is alapítottak a gazdák, hiszen a kunoknak 1239 óta van zászlója, amit minden egyes alkalomkor használtak.
– A zászló szimbolikus jelentéssel is bír, az összefogást és az összetartozást jelképezi. A zászlóhoz köthető szertartások, világszerte nagy hasonlóságot mutatnak. A magyar hagyomány szerint mindig a nők voltak a zászlóanyák. A kunzászló zászlóanyja a karcagi Györfi Sándorné Katona Erzsébet. A kunmadarasi zászló az eredeti minta alapján készült, ezt hoztuk el ma önöknek – mondta az elnök, majd a zászlóra szalagot kötött Balogh Marianna, F. Kovács Sándor, Hubai Imre Csaba, Barta Sándor nagykunkapitány, dr. Sződi Szilvia, a helyi gazdakör elnöke, Dudás Dóra intézményvezető, Lányi Eszter tagintézmény-vezető. A zászlót megáldotta Fazakas László lelkész, megszentelte Veress Zoltán plébános, címzetes esperes, majd F. Kovács Sándor átadta a megáldott és megszentelt kunzászlót Balogh Mariannának. Ezt követően F. Kovács Sándor és Balogh Marianna, valamint Barta Sándor és dr. Sződi Szilvia jelképesen elültettek egy-egy kőrisfát, melyek gondozását
- a Kunmadarasi Általános Iskola 3 tanulója,
- illetve a Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda 3 tanulója vállalta.
A hivatalos megnyitó után a színpadon elkezdődtek a műsorok, és közben a csapatok főzték a marhapörköltöket, de a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége egy ősi recept szerint elkészített ökörsültet készített el, hagyományosan tálalva, valamint felállított egy gulyáskunyhót az 1800-as évekből.
Fotók: Daróczi Erzsébet
