Ez marha jó nap volt! Különlegességeket is felszolgáltak a kunmadarasi rendezvényen – galériával

Szombaton már negyedik alkalommal rendezték meg Kunmadarason az Egy marha jó nap elnevezésű gasztorendezvényt.

Ez egy marha jó nap volt! Az biztos, hogy senki sem maradt éhes Kunmadarason!

Fotó: Daróczi Erzsébet

Egy marha jó napot tartottak

Balogh Marianna polgármester megnyitójában elhangzott, ez a nap nemcsak a szórakozásról és a találkozás öröméről szól, hanem arról a közös kincsről is, amit a település hagyománya és múltja jelent.

– Kunmadaras mindig is a föld, az állattartás és a szorgos munka iránti elkötelezettségéről volt ismert. A szarvasmarhatartás nem csupán megélhetés volt elődeink számára, hanem életforma, mely összekötötte a családokat és közösséget teremtett. Ma mi, akik itt élünk, büszkén visszük tovább ezt az örökséget. A mai nap programjai között kiemelt helyet kap a főzőverseny, de nemcsak a gasztronómia ünnepe a mai, hanem igazi közösségi élmény, ahol barátságok szövődnek és ahol a jóízű falatok mellett a jókedv és az összetartozás is fontos – fogalmazott Balogh Marianna.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Kunszövetség elnöke szerint Kunmadaras a Nagykunság egyik csodálatos települése.

– Én azt érzem, itthon vagyok, mert találnak a szavak. Ha egy kunmadarasival beszélgetünk, tudjuk melyik szónak mi a jelentése, tudjuk hogyan játszottunk és mit gyerekkorunkban, és amikor az ételekről beszélünk, tudjuk, hogy szüleink, nagyszüleink hogyan készítették a csigatésztát, a férfiak a birkapörköltet és ölre menő vitát tudunk arról folytatni, hogyan is kell a finom birkapörköltet elkészíteni. A kunmadarasiak őrzik azokat az erős hagyományokat, melyek a települést naggyá és gazdaggá tették. És közösen most is egy jobb, eredményesebb és gazdagabb jövőt építhetünk – fejezte ki reményét a képviselő.

A gazdák nevében Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vármegyei Szervezetének elnöke és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetségének elnöke szólt a megjelentekhez. Beszédében felidézte Kunmadaras és a térség több évszázados történelmének jelentősebb eseményeit a pozsonyi csatán át Kötöny vezérig. Utóbbi emlékére zászlót is alapítottak a gazdák, hiszen a kunoknak 1239 óta van zászlója, amit minden egyes alkalomkor használtak.