3 órája
Csak úgy ropták a táncot a gyerekek a rendhagyó ismeretterjesztő órán Jászberényben
Jártak a lábak, pörögtek a szoknyák – rendhagyó ismeretterjesztő órát tartottak szerdán délelőtt Jászberényben, a Jászság Népi Együttes székházában. A hagyományközvetítő élményprogramon kisiskolások vettek részt.
Komplex hagyományközvetítő élményprogramot szerveztek az 1-2. osztályosok részére szeptember 10-én, szerdán a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházában Jászberényben.
Fergeteges táncház zárta az élményprogramot
A Viganó Alapfokú Művészet Iskola és a Jászság Népi Együttes rendhagyó ismeretterjesztő óráján a néptánchagyományokat népszerűsítették. A bemutatón a gyerekek megismerhették a magyar néptánc és népzene gazdag kincsestárát. A programot viseletbemutató és táncház színesítette. Szeptember 12-én, pénteken 15.45-től és szeptember 23-án, kedden szintén 15.45-től nyílt órára várják a táncolni, énekelni vágyó gyerekeket a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházában. Az érdeklődők bepillanthatnak a próbák menetébe, a nyílt óra után szülői tájékoztatót tartanak.
Néptánchagyomány JászberénybenFotók: Pesti József
Örömtánc a gálán: több mint kétszáz táncos ropta a szabadtéri színpadon Jászberényben – videóval, galériával