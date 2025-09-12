Csak úgy ropták a táncot a gyerekek a rendhagyó ismeretterjesztő órán Jászberényben

Komplex hagyományközvetítő élményprogramot szerveztek az 1-2. osztályosok részére szeptember 10-én, szerdán a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházában Jászberényben.

A néptánchagyományokat népszerűsítette a kisiskolásoknak szervezett ismeretterjesztő óra és élményprogram Jászberényben

Fotó: Pesti József

Fergeteges táncház zárta az élményprogramot

A Viganó Alapfokú Művészet Iskola és a Jászság Népi Együttes rendhagyó ismeretterjesztő óráján a néptánchagyományokat népszerűsítették. A bemutatón a gyerekek megismerhették a magyar néptánc és népzene gazdag kincsestárát. A programot viseletbemutató és táncház színesítette. Szeptember 12-én, pénteken 15.45-től és szeptember 23-án, kedden szintén 15.45-től nyílt órára várják a táncolni, énekelni vágyó gyerekeket a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházában. Az érdeklődők bepillanthatnak a próbák menetébe, a nyílt óra után szülői tájékoztatót tartanak.