Fergeteges jászsági csárdással indult a Sereglés 2025
Több tízezer népzenész, néptáncos és kézműves mester ünnepelt szeptember 20- án szerte a Kárpát- medencében. Az eseményhez Jászapáti is csatlakozott.
A Jászapáti Kisboldogasszony Római Katolikus Templomban generációs misével, majd a közösségek megáldásával indult a Sereglés 2025 elnevezésű nagyszabású rendezvény szeptember 20- án délelőtt. Az esemény versmondással, népdal énekléssel, a szökőkútnál pedig fergeteges jászsági csárdással folytatódott, melyet a Pipás zenekar kísért.
Délután a színes programsorozat a Művészetek Házában folytatódott, ahol gyermekprogramok, családi és kézműves foglalkozások váltották egymást. Meghirdették a jászsági hagyományos lakodalmas sütemények versenyét is, majd kezdetét vette a táncoktatás kezdőknek és haladóknak egyaránt.
A tartalmas nap táncházzal zárult.
