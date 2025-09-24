Fergeteges jászsági csárdással indult a Sereglés 2025

A Jászapáti Kisboldogasszony Római Katolikus Templomban generációs misével, majd a közösségek megáldásával indult a Sereglés 2025 elnevezésű nagyszabású rendezvény szeptember 20- án délelőtt. Az esemény versmondással, népdal énekléssel, a szökőkútnál pedig fergeteges jászsági csárdással folytatódott, melyet a Pipás zenekar kísért.

Vidám hangulatban ért véget a táncoktatás Jászapátin

Fotó: Pesti József

Délután a színes programsorozat a Művészetek Házában folytatódott, ahol gyermekprogramok, családi és kézműves foglalkozások váltották egymást. Meghirdették a jászsági hagyományos lakodalmas sütemények versenyét is, majd kezdetét vette a táncoktatás kezdőknek és haladóknak egyaránt.

A tartalmas nap táncházzal zárult.