Élő örökség

23 perce

Fergeteges jászsági csárdással indult a Sereglés 2025

Címkék#néptánc#Jászapáti#népzene#hagyományőrzés

Több tízezer népzenész, néptáncos és kézműves mester ünnepelt szeptember 20- án szerte a Kárpát- medencében. Az eseményhez Jászapáti is csatlakozott.

Pesti József

A Jászapáti Kisboldogasszony Római Katolikus Templomban generációs misével, majd a közösségek megáldásával indult a Sereglés 2025 elnevezésű nagyszabású rendezvény szeptember 20- án délelőtt. Az esemény versmondással, népdal énekléssel, a szökőkútnál pedig fergeteges jászsági csárdással folytatódott, melyet a Pipás zenekar kísért.

Vidám hangulatban ért véget a táncoktatás Jászapátin
Fotó: Pesti József

Délután a  színes programsorozat a Művészetek Házában folytatódott, ahol gyermekprogramok, családi és kézműves foglalkozások váltották egymást. Meghirdették a jászsági hagyományos lakodalmas sütemények versenyét is, majd kezdetét vette a táncoktatás kezdőknek és haladóknak egyaránt.

A tartalmas nap táncházzal zárult.

 

