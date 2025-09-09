1 órája
Negyven évnyi hihetetlen életutat dolgoz fel a szolnoki tárlat
Színekben és emlékekben gazdag utazásra hív egy négy évtized munkáit bemutató tárlat az Agórában. Szolnok képei ezúttal egy jemeni festőművészművész látásmódján keresztül tárulnak elénk. Új kiállítás nyílt Szolnokon!
Ünnepélyes megnyitóval indult Nabil Kaid jemeni származású festőművész új tárlata az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. Az „Ahogy én látom Szolnokot” címet viselő kiállítás szeptember 27-ig, minden nap 16 óráig látogatható. A megnyitón részt vett Abdulla Ahmed Nagi, a Jemeni Köztársaság nagykövete, ezzel is jelezve az esemény nemzetközi jelentőségét.
Kiállítás Szolnokon: négy évtizedet dolgoz fel a tárlat
A tárlatot dr. Kertész Róbert régész, a Damjanich János Múzeum munkatársa nyitotta meg, aki személyes hangvételű beszédében felidézte a művésszel való több évtizedes barátságát. – Amikor megkérdeztem Nabilt, miért éppen rám esett a választása, azt válaszolta: azért, mert Szolnokon én az elsők között voltam, akit megismert és barátjaként tarthat számon. Erre csak annyit mondtam neki: De én régész vagyok és nem művészettörténész. Ő pedig így felelt: Csak beszélj úgy, mint velem. Egyszerű szavakkal – idézte fel a közönségnek Kertész Róbert.
A kiállítás több mint négy évtized alkotásait tárja a látogatók elé, a szentpétervári egyetemi évek alatt készült akt-tanulmányoktól kezdve a szolnoki városképekig és portrékig. A képek között megtaláljuk a Tisza-parti naplementét, a Zagyva torkolatát, az Óvoda és Szapáry utcák jellegzetes részleteit, valamint a Tisza Szállót, a Verseghy Gimnáziumot és a város templomait is.
Különös figyelmet érdemel az „Az utolsó kioszk” című festmény, amely a Szapáry utca és a Baross út sarkán egykor állt, mára eltűnt újságos pavilonnak állít emléket. A városképek mellett természetábrázolások, virágcsendéletek, portrék és a művész saját kertjét megörökítő alkotások is helyet kaptak a falakon – hangzott el a megnyitón.
Nabil jemeni kapcsolatai napjainkig élők maradtak. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a tárlaton láthatunk jemeni ihletésű képeket. Megörökítette szülővárosát, a kép előterében tradicionális zenészekkel. De megfestette Ádent is az öböl felől, ahol gyermek-ifjúkorának jelentős részét töltötte.
A kiállítás szeptember 27-ig tekinthető meg az Aba–Novák Agóra Kulturális Központban, minden nap 16 óráig.
A történelem viharában nőtt fel, a család melegében éli napjait – 90 éves a ceglédi ünnepelt
Több százan laknak a csillagvizsgálóban, melyből az Alföld legszebb kilátása nyílik