Negyven évnyi hihetetlen életutat dolgoz fel a szolnoki tárlat

Ünnepélyes megnyitóval indult Nabil Kaid jemeni származású festőművész új tárlata az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. Az „Ahogy én látom Szolnokot” címet viselő kiállítás szeptember 27-ig, minden nap 16 óráig látogatható. A megnyitón részt vett Abdulla Ahmed Nagi, a Jemeni Köztársaság nagykövete, ezzel is jelezve az esemény nemzetközi jelentőségét.

Fotó: Major Angéla

Kiállítás Szolnokon: négy évtizedet dolgoz fel a tárlat

A tárlatot dr. Kertész Róbert régész, a Damjanich János Múzeum munkatársa nyitotta meg, aki személyes hangvételű beszédében felidézte a művésszel való több évtizedes barátságát. – Amikor megkérdeztem Nabilt, miért éppen rám esett a választása, azt válaszolta: azért, mert Szolnokon én az elsők között voltam, akit megismert és barátjaként tarthat számon. Erre csak annyit mondtam neki: De én régész vagyok és nem művészettörténész. Ő pedig így felelt: Csak beszélj úgy, mint velem. Egyszerű szavakkal – idézte fel a közönségnek Kertész Róbert.

A kiállítás több mint négy évtized alkotásait tárja a látogatók elé, a szentpétervári egyetemi évek alatt készült akt-tanulmányoktól kezdve a szolnoki városképekig és portrékig. A képek között megtaláljuk a Tisza-parti naplementét, a Zagyva torkolatát, az Óvoda és Szapáry utcák jellegzetes részleteit, valamint a Tisza Szállót, a Verseghy Gimnáziumot és a város templomait is.

Különös figyelmet érdemel az „Az utolsó kioszk” című festmény, amely a Szapáry utca és a Baross út sarkán egykor állt, mára eltűnt újságos pavilonnak állít emléket. A városképek mellett természetábrázolások, virágcsendéletek, portrék és a művész saját kertjét megörökítő alkotások is helyet kaptak a falakon – hangzott el a megnyitón.

Nabil jemeni kapcsolatai napjainkig élők maradtak. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a tárlaton láthatunk jemeni ihletésű képeket. Megörökítette szülővárosát, a kép előterében tradicionális zenészekkel. De megfestette Ádent is az öböl felől, ahol gyermek-ifjúkorának jelentős részét töltötte.

A kiállítás szeptember 27-ig tekinthető meg az Aba–Novák Agóra Kulturális Központban, minden nap 16 óráig.