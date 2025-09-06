50 perce
A legendás szinkronhang, amely több generációhoz szólt: Kristóf Tibor már tizenhat éve nincs köztünk
A színházi és tévéfilmes szerepei mellett ő hangján szólalt meg Darth Vader, Sean Connery, Morgan Freeman, Willy Fog és Zordon is. 16 éve már, hogy nincs köztünk Kristóf Tibor, orgánuma ma is felejthetetlen.
Kristóf Tibor ismerősen csengő hangját generációk hallották színházban, moziban, tévében és rajzfilmekben, mégis sokszor rejtve maradt, ki is áll a mikrofon mögött. Tizenhat éve nincs köztünk, de orgánuma ma is velünk él a legismertebb filmekben és mesékben.
Kristóf Tibor a színpad embere
Színházi pályája során 1980 és 1985 között tagja volt a szolnoki Szigligeti Színház társulatának. Szolnokon töltött színpadi szerepiről Kósa Károly szolnoki könyvtáros forrásai alapján a színpadon Bulgakov Bíborszigetében, Shakespeare Troilus és Cressida darabban lépett a színpadra, Dürrenmatt A nagy Romulusában a címszerepet alakította, Arthur Miller Az ügynök halálában Willy Lomant szerepében is láthatták a nézők.
Filmszerepek és televízió
Színpadi munkái mellett rendszeresen játszott tévéfilmekben, mint a Cha-Cha-Cha (1982), Sose halunk meg (1992), Hamvadó cigarettavég (2001), és közkedvelt sorozatokban is, mint a Nyolc évszak 1–8. (1987), Família Kft. (1993), Kisváros (1995).
A szinkron mestere
Pályája során a szinkronszerepek révén vált igazán ismertté. A filmek világában ő volt Darth Vader hangja a Star Wars IV. rész – Egy új remény 1984–es változatában, hallhattuk a Die Hard – Az élet mindig drága (1995), a Szikla (1996) akcióklasszikusában, a Batman, a Bárányok hallgatnak, az Onedin család, a Kórház a város szélén 20 év múlva és a Gyalog galopp szinkronjában is. Állandó magyar hangja volt Sean Connerynek és Morgan Freemannek, ami szintén rangot jelentett a szakmában.
Gyerekek az animációs hősökön keresztül ismerhették meg. Willy Fog, a 80 nap alatt a Föld körül kalandvágyó oroszlánja is az ő hangján szólt hozzánk. Ugyanígy Akela, a bölcs farkas A dzsungel könyvéből. De hallhattuk a 101 kiskutya, a Toy Story, a Szörny Rt. és a Verdák világában is – olvashatjuk a szinkronadatbázisban.
