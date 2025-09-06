A legendás szinkronhang, amely több generációhoz szólt: Kristóf Tibor már tizenhat éve nincs köztünk

Kristóf Tibor ismerősen csengő hangját generációk hallották színházban, moziban, tévében és rajzfilmekben, mégis sokszor rejtve maradt, ki is áll a mikrofon mögött. Tizenhat éve nincs köztünk, de orgánuma ma is velünk él a legismertebb filmekben és mesékben.

Kristóf Tibor a színpad embere

Színházi pályája során 1980 és 1985 között tagja volt a szolnoki Szigligeti Színház társulatának. Szolnokon töltött színpadi szerepiről Kósa Károly szolnoki könyvtáros forrásai alapján a színpadon Bulgakov Bíborszigetében, Shakespeare Troilus és Cressida darabban lépett a színpadra, Dürrenmatt A nagy Romulusában a címszerepet alakította, Arthur Miller Az ügynök halálában Willy Lomant szerepében is láthatták a nézők.

Filmszerepek és televízió

Színpadi munkái mellett rendszeresen játszott tévéfilmekben, mint a Cha-Cha-Cha (1982), Sose halunk meg (1992), Hamvadó cigarettavég (2001), és közkedvelt sorozatokban is, mint a Nyolc évszak 1–8. (1987), Família Kft. (1993), Kisváros (1995).

A szinkron mestere

Pályája során a szinkronszerepek révén vált igazán ismertté. A filmek világában ő volt Darth Vader hangja a Star Wars IV. rész – Egy új remény 1984–es változatában, hallhattuk a Die Hard – Az élet mindig drága (1995), a Szikla (1996) akcióklasszikusában, a Batman, a Bárányok hallgatnak, az Onedin család, a Kórház a város szélén 20 év múlva és a Gyalog galopp szinkronjában is. Állandó magyar hangja volt Sean Connerynek és Morgan Freemannek, ami szintén rangot jelentett a szakmában.

Gyerekek az animációs hősökön keresztül ismerhették meg. Willy Fog, a 80 nap alatt a Föld körül kalandvágyó oroszlánja is az ő hangján szólt hozzánk. Ugyanígy Akela, a bölcs farkas A dzsungel könyvéből. De hallhattuk a 101 kiskutya, a Toy Story, a Szörny Rt. és a Verdák világában is – olvashatjuk a szinkronadatbázisban.