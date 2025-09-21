Sokkoló emlék: a katonák céltáblának használták, lövedékek mai napig ott vannak benne – galériával, videóval

A Kulturális Örökség Napjára ütemezett program célja az volt, hogy a helyiek testközelből ismerkedhessenek meg a város múltjának különleges pillanataival. A levéltárban őrzött fotók, írásos dokumentumok és ritkán látható emlékek révén az érdeklődők betekintést nyerhettek abba, hogyan alakult a 900 éves Szolnok mindennapi élete, de az azt megelőző évszázadok se maradtak rejtve.

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából rendezett eseményen számtalan múltbéli kincset láthattak az érdeklődők a levéltárban

Fotó: Kiss János

Kulturális Örökség Napjai: séta a múltba

Már az intézmény kutatótermében különleges korabeli dokumentumok sorakoztak a látogatók elé, melyeket a levéltár munkatársai sok érdekes történettel egészítettek ki. Köztük volt Besenyszög közgyűlési jegyzőkönyve is, amely az 1933 és 1938 közötti időszak eseményeit foglalta össze. A dokumentum azonban nem csupán tartalmában őriz történelmi értéket, mivel a második világháború idején a szovjet katonák céltáblának használták, így a könyv lapjain máig jól láthatók a becsapódott golyók nyomai – sőt, néhány lövedék benne is maradt. Ez is bizonyítja azt, hogy a levéltár nem csupán iratokat őriz, hanem az elmúlt évszázadok valódi, meghamisíthatatlan nyomait is. A kiállítás további darabjai között hasonlóan izgalmas emlékek várták az érdeklődőket, melyek újabb fejezeteket tártak fel Szolnok múltjából.

A jegyzőkönyvben még a lőszerek is megtalálhatók

Fotó: Kiss János

A 900 éves Szolnok került reflektorfénybe

Mucsi László, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár főlevéltárosa mutatta be az 50 évvel ezelőtti városképet. Az ikonikus épületekről fennmaradt fotók jól szemléltették, hogy az 1975-ös esztendő kulcsfontosságú szerepet játszott Szolnok, és térsége történetében, hiszen több meghatározó épület is ekkor készült el. Az ötvenes évektől kezdve már működtek a különböző gyárak – például a bútorgyár vagy a vegyiművek –, amelyek nagy számban vonzották a munkásokat a térségbe. Ez indokolta később a lakótelepek létrehozását, valamint az infrastruktúra fokozatos fejlesztését is. A mai Kormányhivatal helyén például a Vízügyi Szakközépiskola működött akkoriban, melyet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola váltott fel egészen a kétezres évekig. A hivatal 2010 környékén költözött az épületébe.