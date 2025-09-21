1 órája
Sokkoló emlék: a katonák céltáblának használták, lövedékek mai napig ott vannak benne – galériával, videóval
A helyiek különleges időutazáson vehettek részt a hétvégén, amikor a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A Kulturális Örökség Napjai alkalmából szervezett eseményen Szolnok 50 évvel ezelőtti városképét és kulcsfontosságú épületeit láthatták az érdeklődők.
A Kulturális Örökség Napjára ütemezett program célja az volt, hogy a helyiek testközelből ismerkedhessenek meg a város múltjának különleges pillanataival. A levéltárban őrzött fotók, írásos dokumentumok és ritkán látható emlékek révén az érdeklődők betekintést nyerhettek abba, hogyan alakult a 900 éves Szolnok mindennapi élete, de az azt megelőző évszázadok se maradtak rejtve.
Kulturális Örökség Napjai: séta a múltba
Már az intézmény kutatótermében különleges korabeli dokumentumok sorakoztak a látogatók elé, melyeket a levéltár munkatársai sok érdekes történettel egészítettek ki. Köztük volt Besenyszög közgyűlési jegyzőkönyve is, amely az 1933 és 1938 közötti időszak eseményeit foglalta össze. A dokumentum azonban nem csupán tartalmában őriz történelmi értéket, mivel a második világháború idején a szovjet katonák céltáblának használták, így a könyv lapjain máig jól láthatók a becsapódott golyók nyomai – sőt, néhány lövedék benne is maradt. Ez is bizonyítja azt, hogy a levéltár nem csupán iratokat őriz, hanem az elmúlt évszázadok valódi, meghamisíthatatlan nyomait is. A kiállítás további darabjai között hasonlóan izgalmas emlékek várták az érdeklődőket, melyek újabb fejezeteket tártak fel Szolnok múltjából.
A 900 éves Szolnok került reflektorfénybe
Mucsi László, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár főlevéltárosa mutatta be az 50 évvel ezelőtti városképet. Az ikonikus épületekről fennmaradt fotók jól szemléltették, hogy az 1975-ös esztendő kulcsfontosságú szerepet játszott Szolnok, és térsége történetében, hiszen több meghatározó épület is ekkor készült el. Az ötvenes évektől kezdve már működtek a különböző gyárak – például a bútorgyár vagy a vegyiművek –, amelyek nagy számban vonzották a munkásokat a térségbe. Ez indokolta később a lakótelepek létrehozását, valamint az infrastruktúra fokozatos fejlesztését is. A mai Kormányhivatal helyén például a Vízügyi Szakközépiskola működött akkoriban, melyet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola váltott fel egészen a kétezres évekig. A hivatal 2010 környékén költözött az épületébe.
Ekkor készült el többek között:
- A Pelikán Hotel;
- Jubileum tér;
- Vasútállomás;
- a Mátyás király úti toronyház;
- Tiszaligeti Városi Sportcsarnok;
- Tallinn mozi.
Kulturális Örökség Napjai a LevéltárbanFotók: Kiss János
A sport is kiemelkedő szerepet játszott
Mucsi László felidézte, hogy 1974. decemberében a Tiszaligeti Stadion adott otthont egy Magyarország–Svájc nemzetközi labdarúgó-mérkőzésnek, amelyet a város 900 éves jubileuma előtt tisztelegve rendeztek meg. A találkozót a magyar válogatott 1–0 arányban nyerte meg, Fazekas László büntetőjének köszönhetően. Ez is jól mutatja, hogy a stadion egykor nemzetközi futballesemény színhelyeként is szolgált, amelyről nemcsak az akkori Szolnok Megyei Néplap, hanem az országos sajtó is részletesen beszámolt.
Évszázadok a levéltár polcrendszerein
A visszatekintést követően a résztvevőknek lehetőségük nyílt a régi épületeket összepárosítani azok mai megfelelőivel, majd a levéltár polcain őrzött, akár több száz esztendős írásos emlékek között is sétálhattak. Az érdekességekről itt is folyamatosan tájékoztatást kaptak. Az idősebbek nosztalgiával figyelték a régi relikviákat, míg a fiatalabbak számára igazi újdonságot jelentettek a soha nem látott kincsek.
– Én kifejezetten érdekesnek találtam ezt a programot. A húszas éveimben járok, így számomra több információ is új volt. Ami a legjobban megmaradt bennem, az a besenyszögi jegyzőkönyv, ami talán tűpontosan idézi az akkori időszakot. Nagyon látványosak a golyónyomok, meg az is, hogy néhány most is a könyvben van – fejtette ki véleményét egy szolnoki fiatal.
A vármegye, ahol bármi megtörténhet – újabb egzotikus jószág kóborolt el
Ha ezt a videót látod, kétszer is meggondolod, bemenj-e a Tiszába