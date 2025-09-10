Rangos díjat is átadtak a szolnoki rendezvényen

Negyedévszázados tapasztalat, hogy a (vár)megyei „szolnoki” Levéltári Nap cseppet sem mély tatalmú, száraz, tudományos fórum, melyen „szürke személyiségjegyű” kutatók és könyvmolyok egyhangú, unalmas monológját kötelező végigülnie a szakmai hallgatóságnak. Korábban megállapítottuk, hogy a levéltárosoknak van humorérzékük, melyeket az ez évi ülésen is megcsillogtattak, így szórakoztatóan telt el az idei levéltári (fél)nap is.

Az idei „szolnoki” Levéltári Napon a Szolnok Televízió kollektívája kapta meg a vármegyei levéltár a Pro Archivo oklevelét. Az elismerést Torda Ferenc, az SZTV igazgatója (balról) vette át dr. Csönge Attilától, a levéltár igazgatójától (jobbra) és Mucsi László igazgató-helyettestől

Fotó: Nagy Balázs

Elöljáróban a tanácskozást és résztvevőit a vármegyei kormányhivatal nevében dr. Berkó Attila főispán és a házigazda vármegyeháza képviseletében Denke Gergely köszöntötték. Előbbi a történelem személyiségformáló hatásairól, a múltról való tudás kapcsán annak értelemre és érzelemre ható szolgálatáról szólt. Utóbbi saját családtörténeti emlékeket elevenített fel, igazolva azt, hogy minden ember és közösség dokumentált történeteiből áll össze egy-egy levéltár gyűjteménye. Ezt követően a konferenciát levezető dr. Csönge Attila, a vármegyei levéltár igazgatója, főlevéltáros nyitotta meg a konferenciát.

A szakmai konferenciát dr. Csönge Attila levéltári igazgató vezényelte le. Balról Denke Gergely a házigazda vármegyeháza képviseletében, jobbra dr. Berkó Attila főispán köszöntötte az idei Levéltári Nap résztvevőit

Fotó: Nagy Balázs

Az előadók közül Öner Erika, a Szegedi Tudományegyetem tanársegéde a hazai és török levéltárakban fellelt magyar és oszmán levelezések mezőtúri vonatkozásait mutatta be. A százötven éves török hódoltság napjainkra százötven levelet hagyott hátra a témában. Az írások többsége a mezőtúriak templomfelújításának kezdeményezését, árokásásokat, az adóterhek könnyítését célzó kérelmeket tartalmazza.

Sokrétű és izgalmas témaköröket boncolgatott az idei „szolnoki” Levéltári Nap

Vincze János Farkas levéltáros a középkori időjárási jelenségek módosítását célzó emberi törekvéseket tette górcső alá. Nem meglepően vidám előadása furcsa babonákról, esőcsinálókról, jégmentesítésekről szólt. Dr. Bojtos Gábor főlevéltáros a térség nagyvárosaiban az 1900-as évek legelején megjelent szabadkőműves páholyok és körök működéséről és a velük szemben álló megnyilvánulásokról tartott színes előadást.

Rövid szünet után Csőke Tibor, az Ipolyi Közművelődési Központ igazgatóhelyettese a törökszentmiklósi Klein-család és kúriája rejtélyeit fedte fel, Bagdi Róbert, a Debreceni Egyetem főiskolai docense Szolnok gazdasági életét vázolta fel közvetlenül a második világháború befejezése után, míg Mucsi László, a vármegyei levéltár igazgató-helyettese a nyolcvanas évek Szolnok vármegyéjét elözönlő káros szenvedélyeket sorakoztatta fel az előadói pulpitusra.