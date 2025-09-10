szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mindenkit elvarázsolt a szerenád

1 órája

Különleges szabadtéri koncerttel zárta a nyarat a Jász Múzeum

Címkék#közönség#élmény#gitár#klarinét#est#koncert

Két fiatal tehetséges művész adott nyáresti szerenádot augusztus végén a Jász Múzeumban. A gitár és a klarinét lélekemelő párbeszéde elvarázsolta a múzeumi est közönségét.

Illés Anita

Bitter Bettina és Kis Ákos kamarakoncertjével folytatódott a Zenés Múzeumi Esték sorozat augusztus 28-án a Jász Múzeumban.

Varázslatos volt a múzeumi est.
Bitter Bettina és Kis Ádám klarinét - gitár koncertjével búcsúztatta a nyarat a Jász Múzeum. A zenés múzeumi esten lélekemlő élményt kapott a közönség
Fotó: Pesti József

Klarinét és gitár csodás találkozása a múzeumi esten 

A múzeumi esten Gulyás András Zoltán múzeumigazgató köszöntötte a résztvevőket. Elmondta: a programsorozat célja, hogy szellemi otthont és friss impulzusokat adjon Jászberény és a Jászság közösségének, legyen szó koncertekről, ismeretterjesztő előadásokról, beszélgetésekről, vagy gyűjteményi bemutatókról. Fontos, hogy ezek a rendezvények mindenki számára elérhetőek legyenek, ezért ingyenesek. Ha valaki szeretné kifejezni támogatását a múzeum közművelődési és tudományos munkája iránt, az támogatói vásárlásával teheti meg. 

A koncerten megtudtuk, hogy az est előadói a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karán voltak évfolyamtársak, tanári és művészi diplomájukat is ott szerezték. Szeptembertől a budapesti Lauder iskola zeneiskolájában tanítanak.

Bitter Bettina tanulmányait jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájában folytatja. A klarinét éneklő, beszédszerű oldalát állítja fókuszba, hangja rugalmas és árnyalt, a finom pianóktól a szenvedélyes felívelésekig nagy ívben mesél. Előadói gondolkodását a kutató attitűd is formálja, szívesen tárja fel a művek hátterét, így a játéka mindig tartalmas – hangzott el a rendezvényen. 

Kis Ákos a jászberényi Palotásy János Zeneiskola egykori növendéke a klasszikus gitár letisztult, bensőséges megszólalásának híve. A dallam finom építésével, a csendek és lecsengések pontos időzítésével teremti meg az azonnal befogadható, de mégis árnyalt zenei élményt. Az esten a gitár és a klarinét különleges párbeszéde nagy sikert aratott a közönség soraiban. 


 

