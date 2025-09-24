Miben hasonlít egymásra a Dior és a pitykés lajbi? Ez is kiderül hamarosan

Ízelítőül dr. Horváth László múzeumigazgató, Barláné Kulánda Krisztina múzeumpedagógus, a közönségkapcsolatok osztálya munkatársa és Simon Sarolta, a Szolnoki Galéria közművelődési munkatársa számolt be a Múzeumok Őszi Fesztiválja jövő héten kezdődő szolnoki programjairól, melynek országos mottóját (Szezonja van! Múzeum és divat) is magára öltötte a Damjanich János Múzeum. Idén ugyanis a figyelem középpontjában az élet minden területét, így a globális művészetet is átszövő divat sokrétű vonatkozásai, valamint a trendek változásának kulturális hatásai állnak.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat szolnoki eseményeiről tartott sajtótájékoztatót (balról) Simon Sarolta, a Szolnoki Galéria közművelődési munkatársa, dr. Horváth László múzeumigazgató és Barláné Kulánda Krisztina múzeumpedagógus, a közönségkapcsolatok osztálya munkatársa kedden

Fotó: Nagy Balázs

Október 1-jén 11 órától az „Úri asszony fegyvertára” címmel meghirdetett, tárlatvezetéssel kísért kiállítás arról mesél, hogy milyen fontos kiegészítőkkel kellett rendelkeznie az elmúlt évszázadok folyamán a hölgyeknek, illetve hogyan használták ezeket? Gulyás Katalin, a Történeti Osztály vezetője a „Hónap műtárgya” vitrinhez kapcsolódó kamarakiállításán az eddig a raktárak mélyén rejlő fontos, az adott korban divatos kiegészítőket mutatja be a látogatóknak.

Divatos művészet címmel Bán Blanka művészettörténész október 2-án 16 órától tart előadást, melynek során többek között olyan kérdésekre kapnak választ a résztvevők, mint kikkel kollaborált a világ egyik legértékesebb luxusmárkája, a Louis Vuitton divat- és kereskedőház? Hogyan kapcsolódott össze Damien Hirst, a világ egyik legismertebb kortárs alkotó művészete Alexander McQueen ruhakölteményeivel? És miért éppen Vincent van Gogh napraforgói inspirálták Yves Saint Laurent terveit?

Jámbor Csaba könyvtáros Könyvek a kifutón – korszakok és trendek címmel felső tagozatos általános iskolásoknak és középiskolásoknak tart rendhagyó tanórákat október 9-én és 16-án, egyaránt 10 órától. Több szolnoki művészeti iskola divattervező szakos hallgatói újratervezik a hagyományos szolnoki viseletet a mai trendek szerint. A divatrajzokat bemutatják a nagyközönségnek is.

Dr. Gecse Annabella, a néprajzi osztály vezetője Christian Dior ruhaterveit és a magyar pitykés lajbit hasonlítja össze, és keres azonosságokat október 16-án, 16 órától. A cím két sarokpontja – egy világhírű divattervező és a magyarországi parasztviseletek sok vidéken ismert eleme.