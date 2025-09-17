34 perce
New Yorktól Japánig mindenhol ünnepelték, most Budapesten kapott kitüntetést a jászkunsági alkotó
Budapesten rangos állami kitüntetésben részesült Bencsik Márta öcsödi alkotó. A népi iparművész elismeréséhez Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő személyesen gratulált.
Budapesten vehette át a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát Bencsik Márta, az öcsödi szalma–, csuhé– és gyékényfonó népi iparművész.
Elismert kapott a népi iparművész
A rangos kitüntetéshez Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő személyesen gratulált.
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy köszönthettem a világon is ismert és elismert művészt, aki kiemelkedő tevékenysége elismeréseként vehette át a rangos állami kitüntetést. Bencsik Mártára méltán lehetünk büszkék – fogalmazott a közösségi oldalán Herczeg Zsolt.
Az öcsödi alkotó évtizedek óta a magyar népi kézművesség kiemelkedő képviselője. Munkáival bejárta a világot: bemutatkozott New Yorkban, a Vatikánban, több ázsiai országban, és idén ismét Japánban, az Oszakai Világkiállításon is. Finom, hagyományőrző és mégis modern értékeket képviselő alkotásai méltán emelik a magyar népművészet rangját a nemzetközi színtéren – olvasható a méltatás a képviselő közösségi oldalán.
Büntetést kockáztat, ha így tartja a kutyáját: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ezt nem tudja!
Több ezer jászberényi kiáltott fel, mikor égő fáklyával a kezében Szikora Robi kiszaladt eléjük – videóval, galériával