Állami kitüntetés

New Yorktól Japánig mindenhol ünnepelték, most Budapesten kapott kitüntetést a jászkunsági alkotó

Címkék#Bencsik Márta#Népi Iparművész#Magyar Bronz Érdemkereszt

Budapesten rangos állami kitüntetésben részesült Bencsik Márta öcsödi alkotó. A népi iparművész elismeréséhez Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő személyesen gratulált.

Major Angéla

Budapesten vehette át a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatát Bencsik Márta, az öcsödi szalma–, csuhé– és gyékényfonó népi iparművész.

Forrás: Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Elismert kapott a népi iparművész

A rangos kitüntetéshez Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő személyesen gratulált.

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy köszönthettem a világon is ismert és elismert művészt, aki kiemelkedő tevékenysége elismeréseként vehette át a rangos állami kitüntetést. Bencsik Mártára méltán lehetünk büszkék – fogalmazott a közösségi oldalán Herczeg Zsolt.

Forrás: Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő Facebook-oldala

Az öcsödi alkotó évtizedek óta a magyar népi kézművesség kiemelkedő képviselője. Munkáival bejárta a világot: bemutatkozott New Yorkban, a Vatikánban, több ázsiai országban, és idén ismét Japánban, az Oszakai Világkiállításon is. Finom, hagyományőrző és mégis modern értékeket képviselő alkotásai méltán emelik a magyar népművészet rangját a nemzetközi színtéren – olvasható a méltatás a képviselő közösségi oldalán.

 

