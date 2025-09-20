szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zenés mulatság

1 órája

Népzenére mulattak a szandai Művelődési Házban – galériával

Címkék#táncház#néptánc#Szandaszőlősi Művelődési Ház#népzene

Igazi népi hangulat töltötte meg péntek este a szandaszőlősi Művelődési Házat. A családi szüreti táncházat a Mustivál záró eseményeként rendezték meg.

Kiss János
Népzenére mulattak a szandai Művelődési Házban – galériával

Ritmusra ropták a néptáncszerelmesei a szandai Művelődési Házban

Fotó: Kiss János

Családi szüreti táncházba invitálták péntek este a népzene és néptánc kedvelőit. A Művelődési Ház gyorsan megtelt táncoslábú fiatalokkal, akik közül sokan a családjukat is magukkal hozták. A szülők is hamar bekapcsolódtak a vidám programokba. Ez a rendezvény hagyomány szerint a Mustivál záró eseménye volt, ahol a házigazda a Szandaszőlős Táncegyüttes volt, és a talpalávalót a Tarsoly zenekar húzta. Az érdeklődőket musttal és zsíroskenyérrel várták a szervezők. A táncrendeket vetélkedők tarkították, a fiatalok játékos ügyességi- és énekversenyen is összemérhették tudásukat. Volt tombolahúzás is, ahol a szerencsések ajándékkal térhettek haza. Az éjfélig tartó rendezvényre sokan ellátogattak.

Szüreti táncház a Művelődési Házban

Fotók: Kiss János

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu