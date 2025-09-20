1 órája
Népzenére mulattak a szandai Művelődési Házban – galériával
Igazi népi hangulat töltötte meg péntek este a szandaszőlősi Művelődési Házat. A családi szüreti táncházat a Mustivál záró eseményeként rendezték meg.
Ritmusra ropták a néptáncszerelmesei a szandai Művelődési Házban
Fotó: Kiss János
Családi szüreti táncházba invitálták péntek este a népzene és néptánc kedvelőit. A Művelődési Ház gyorsan megtelt táncoslábú fiatalokkal, akik közül sokan a családjukat is magukkal hozták. A szülők is hamar bekapcsolódtak a vidám programokba. Ez a rendezvény hagyomány szerint a Mustivál záró eseménye volt, ahol a házigazda a Szandaszőlős Táncegyüttes volt, és a talpalávalót a Tarsoly zenekar húzta. Az érdeklődőket musttal és zsíroskenyérrel várták a szervezők. A táncrendeket vetélkedők tarkították, a fiatalok játékos ügyességi- és énekversenyen is összemérhették tudásukat. Volt tombolahúzás is, ahol a szerencsések ajándékkal térhettek haza. Az éjfélig tartó rendezvényre sokan ellátogattak.
Szüreti táncház a Művelődési HázbanFotók: Kiss János
