szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy elképzelt világ

1 órája

Ilyen még nem volt! Ez a kihívás garantáltan minden sci-fi rajongót lázba hoz

Címkék#sci-fi#könyv#kihívás#olvasás#sorozat

Az Országos Könyvtári Napokra készülnek Jászdózsán. A községi könyvtár olvasási kihívást hirdetett, melynek fókuszában a sci-fi könyvek állnak.

Illés Anita

A tudományos-fantasztikus könyvek kedvelőit szólítja meg a jászdózsai könyvtár olvasási kihívása, mely az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz kapcsolódik. 

Elindult az olvasási kihívás.
Sci-fi könyvek fókuszban. Nagy olvasási kihívást hirdetett a jászdózsai könyvtár
Fotó: Jászdózsa Könyvtár Facebook-oldal

Egy különleges világba kalauzol az olvasási kihívás 

A sci-fi könyvek általában egy elképzelt jövőbe és világba repítik az olvasókat. A világépítés közben az író alapvető tudományos, civilizációs, társadalmi-erkölcsi kérdésekkel foglalkozik. Az irodalomtudomány az utóbbi évtizedekben már elismeri a műfajt, bár korábban az irodalom mostohagyermekeként ponyvának minősítették. Olyan, azóta már irodalmi klasszikusnak számító műveket tekinthetünk előfutárainak, mint Mary Shelley Frankenstein-je, vagy Verne Gyula művei – írta közösségi oldalán a jászdózsai könyvtár.

Izgalmas olvasási kihívást hirdettek, amelyre a könyvtárban lehet jelentkezni. A megadott sci-fi könyvek közül kell egyet kiválasztani és október 11-ig elolvasni. A kihívás résztvevőit október 11-én, szombaton 15 órakor várják egy finom kávéra vagy teára, valamint élménybeszámolóra egy kötetlen beszélgetés keretében. A találkozó vendége lesz Jámbor Ágnes pszichológus, sci-fi rajongó. 

Itt vannak a választható könyvek: 

  • Isaac Asimov: Kavics az égben, A csillagok, akár a por, Én, a robot
  • Ray Bradbury: Marsbéli krónikák
  • Douglas Adams: Galaxis utikalauz stopposoknak
  • John Scalzi: Vének háborúja sorozat 
  • Nemere István: Világok világa, Klausztropolisz
  • Fredrik Pohl: Átjáró
  • Frank Herbert: Dűne sorozat

A könyveket a könyvtárból lehet kikölcsönözni, repesve várják olvasóikat!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu