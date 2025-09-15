Ilyen még nem volt! Ez a kihívás garantáltan minden sci-fi rajongót lázba hoz

A tudományos-fantasztikus könyvek kedvelőit szólítja meg a jászdózsai könyvtár olvasási kihívása, mely az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz kapcsolódik.

Sci-fi könyvek fókuszban. Nagy olvasási kihívást hirdetett a jászdózsai könyvtár

Fotó: Jászdózsa Könyvtár Facebook-oldal

Egy különleges világba kalauzol az olvasási kihívás

A sci-fi könyvek általában egy elképzelt jövőbe és világba repítik az olvasókat. A világépítés közben az író alapvető tudományos, civilizációs, társadalmi-erkölcsi kérdésekkel foglalkozik. Az irodalomtudomány az utóbbi évtizedekben már elismeri a műfajt, bár korábban az irodalom mostohagyermekeként ponyvának minősítették. Olyan, azóta már irodalmi klasszikusnak számító műveket tekinthetünk előfutárainak, mint Mary Shelley Frankenstein-je, vagy Verne Gyula művei – írta közösségi oldalán a jászdózsai könyvtár.

Izgalmas olvasási kihívást hirdettek, amelyre a könyvtárban lehet jelentkezni. A megadott sci-fi könyvek közül kell egyet kiválasztani és október 11-ig elolvasni. A kihívás résztvevőit október 11-én, szombaton 15 órakor várják egy finom kávéra vagy teára, valamint élménybeszámolóra egy kötetlen beszélgetés keretében. A találkozó vendége lesz Jámbor Ágnes pszichológus, sci-fi rajongó.

Itt vannak a választható könyvek:

Isaac Asimov: Kavics az égben, A csillagok, akár a por, Én, a robot

Ray Bradbury: Marsbéli krónikák

Douglas Adams: Galaxis utikalauz stopposoknak

John Scalzi: Vének háborúja sorozat

Nemere István: Világok világa, Klausztropolisz

Fredrik Pohl: Átjáró

Frank Herbert: Dűne sorozat

A könyveket a könyvtárból lehet kikölcsönözni, repesve várják olvasóikat!