Ilyen még nem volt! Ez a kihívás garantáltan minden sci-fi rajongót lázba hoz
Az Országos Könyvtári Napokra készülnek Jászdózsán. A községi könyvtár olvasási kihívást hirdetett, melynek fókuszában a sci-fi könyvek állnak.
A tudományos-fantasztikus könyvek kedvelőit szólítja meg a jászdózsai könyvtár olvasási kihívása, mely az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz kapcsolódik.
Egy különleges világba kalauzol az olvasási kihívás
A sci-fi könyvek általában egy elképzelt jövőbe és világba repítik az olvasókat. A világépítés közben az író alapvető tudományos, civilizációs, társadalmi-erkölcsi kérdésekkel foglalkozik. Az irodalomtudomány az utóbbi évtizedekben már elismeri a műfajt, bár korábban az irodalom mostohagyermekeként ponyvának minősítették. Olyan, azóta már irodalmi klasszikusnak számító műveket tekinthetünk előfutárainak, mint Mary Shelley Frankenstein-je, vagy Verne Gyula művei – írta közösségi oldalán a jászdózsai könyvtár.
Izgalmas olvasási kihívást hirdettek, amelyre a könyvtárban lehet jelentkezni. A megadott sci-fi könyvek közül kell egyet kiválasztani és október 11-ig elolvasni. A kihívás résztvevőit október 11-én, szombaton 15 órakor várják egy finom kávéra vagy teára, valamint élménybeszámolóra egy kötetlen beszélgetés keretében. A találkozó vendége lesz Jámbor Ágnes pszichológus, sci-fi rajongó.
Itt vannak a választható könyvek:
- Isaac Asimov: Kavics az égben, A csillagok, akár a por, Én, a robot
- Ray Bradbury: Marsbéli krónikák
- Douglas Adams: Galaxis utikalauz stopposoknak
- John Scalzi: Vének háborúja sorozat
- Nemere István: Világok világa, Klausztropolisz
- Fredrik Pohl: Átjáró
- Frank Herbert: Dűne sorozat
A könyveket a könyvtárból lehet kikölcsönözni, repesve várják olvasóikat!
