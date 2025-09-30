Elindulnak az Országos Könyvtári Napok Szolnokon – itt vannak a programok!

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség már 18 éve szervezi meg az Országos Könyvtári Napokat, amelyeket minden év október első hetében rendeznek. A folyamatosan megújuló, de egymásra épülő témák, a különböző korosztályok megszólítása és a világ gyors változásaira való reagálás tették az októberi napokat a szakma legfontosabb és legnépszerűbb rendezvénysorozatává. Az elmúlt, közel két évtized alatt több mint 81 ezer program valósult meg, amelyeken a résztvevők száma meghaladta a 3 milliót. Az idei kampányhét szlogenje és központi témája az „Álom és valóság. Lehetséges világok”. Szolnokon pedig kisebb újdonság is várja az érdeklődőket: 2025-ben a hagyományos könyves vasárnap helyett egész napos könyves szombattal készülnek.

Gacov Katalin, a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója adott tájékoztatást az Országos Könyvtári Napok szolnoki programjairól

Fotó: Nagy Balázs

Országos Könyvtári Napok: kedvezmények és olvasási kihívás

Mint ahogyan arról Gacov Katalin, a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója tájékoztatott, október 6. és 11. között számtalan programmal kedveskednek az érdeklődőknek. Ezeken felül egész héten kedvezményesen, 200 forintért iratkozhatnak be a lakosok a könyvtárba, amelyhez a LÍRA Könyvesbolt kedvezményes könyvvásárlási kuponját adják ajándékba.

– Útjára indítunk egy 1 hónapig tartó olvasási kihívást, „Olvassa újra!” címmel, kifejezetten felnőtteknek, a Jókai 200 emlékév kapcsán. A kezdeményezés célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a klasszikus irodalomra – mondta Gacov Katalin.

A kihívást az teljesíti, aki legalább egy-egy művet kölcsönöz, és elolvas az alábbi szerzőktől:

Jókai Mór;

Mikszáth Kálmán;

Gárdonyi Géza;

Móricz Zsigmond.

Az érdeklődők egy ingyenes szabadulójátékban is kipróbálhatják magukat, amelynek címe Rejtély a Fehérló Fogadóban. A különleges játék Szolnok 950 éves jubileuma előtt tiszteleg, és az 1800-as évek világába repíti vissza a résztvevőket, akiknek egy titokzatos fogadó rejtélyét kell megfejteniük. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

Állatvédelem, felolvasó verseny és szabadulószoba

Az állatvédelem is kulcsfontosságú szerepet kap a héten, ugyanis állateledel adománygyűjtésre is sor kerül. Ezeket a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány, a Kéz a Mancsért Egyesület és a TISZA Állat- és Természetvédő Egyesületeknek adják át. Ennek különlegessége, hogy ezzel az adományozók kiválthatják a könyvtári tartozásukat és a késedelmi díjakat az akció időtartama alatt.