41 perce
Elindulnak az Országos Könyvtári Napok Szolnokon – itt vannak a programok!
Izgalmas napokkal készül a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény. Az apropót az Országos Könyvtári Napok adják, amelynek színes szolnoki eseményeiről Gacov Katalin igazgató számolt be kedden. Íme a részletes programkínálat!
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség már 18 éve szervezi meg az Országos Könyvtári Napokat, amelyeket minden év október első hetében rendeznek. A folyamatosan megújuló, de egymásra épülő témák, a különböző korosztályok megszólítása és a világ gyors változásaira való reagálás tették az októberi napokat a szakma legfontosabb és legnépszerűbb rendezvénysorozatává. Az elmúlt, közel két évtized alatt több mint 81 ezer program valósult meg, amelyeken a résztvevők száma meghaladta a 3 milliót. Az idei kampányhét szlogenje és központi témája az „Álom és valóság. Lehetséges világok”. Szolnokon pedig kisebb újdonság is várja az érdeklődőket: 2025-ben a hagyományos könyves vasárnap helyett egész napos könyves szombattal készülnek.
Országos Könyvtári Napok: kedvezmények és olvasási kihívás
Mint ahogyan arról Gacov Katalin, a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója tájékoztatott, október 6. és 11. között számtalan programmal kedveskednek az érdeklődőknek. Ezeken felül egész héten kedvezményesen, 200 forintért iratkozhatnak be a lakosok a könyvtárba, amelyhez a LÍRA Könyvesbolt kedvezményes könyvvásárlási kuponját adják ajándékba.
– Útjára indítunk egy 1 hónapig tartó olvasási kihívást, „Olvassa újra!” címmel, kifejezetten felnőtteknek, a Jókai 200 emlékév kapcsán. A kezdeményezés célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a klasszikus irodalomra – mondta Gacov Katalin.
A kihívást az teljesíti, aki legalább egy-egy művet kölcsönöz, és elolvas az alábbi szerzőktől:
- Jókai Mór;
- Mikszáth Kálmán;
- Gárdonyi Géza;
- Móricz Zsigmond.
Az érdeklődők egy ingyenes szabadulójátékban is kipróbálhatják magukat, amelynek címe Rejtély a Fehérló Fogadóban. A különleges játék Szolnok 950 éves jubileuma előtt tiszteleg, és az 1800-as évek világába repíti vissza a résztvevőket, akiknek egy titokzatos fogadó rejtélyét kell megfejteniük. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Állatvédelem, felolvasó verseny és szabadulószoba
Az állatvédelem is kulcsfontosságú szerepet kap a héten, ugyanis állateledel adománygyűjtésre is sor kerül. Ezeket a Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány, a Kéz a Mancsért Egyesület és a TISZA Állat- és Természetvédő Egyesületeknek adják át. Ennek különlegessége, hogy ezzel az adományozók kiválthatják a könyvtári tartozásukat és a késedelmi díjakat az akció időtartama alatt.
Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány működteti a Lapról hangra weboldalt, ahová látó önkéntesek olvashatnak és tölthetnek fel nyomtatásban megjelent újságcikkeket, amiket a vak és gyengénlátó olvasók ingyenesen hallgathatnak meg. Az alapítvány felolvasó versenyt tervez a megyei könyvtárak számára, amelyhez a Verseghy Ferenc Könyvtár is csatlakozott. Az érdeklődőknek nem kell mást tenniük, mint egy-egy cikket felolvasni heti-, havilapokból vagy negyedévente megjelenő kiadványokból, és azt hanganyagban rögzíteni, majd ezt a könyvtár feltölti az említett oldalra. A legtöbbet felolvasó és feltöltő intézmények oklevélben és nyereményben részesülnek.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Felnőtt programok az Országos Könyvtári Napok alatt
A Verseghy Ferenc Könyvtár programkínálata felnőttek részére:
- Október 6.: Nyugdíjas könyvtárosok találkozója a Verseghy teremben
- Október 7.: Délután fél 5-től irodalmi találkozót rendeznek Száraz Miklós Györggyel, a József Attila díjas íróval.
- Október 8.: Délelőtt 10 órától egy digitális képzésre kerül sor, amely a „Kiút a digitális útvesztőből!” címet kapta. Délután fél 3-tól a Netrevalók program veszi kezdetét. Mindkét esemény regisztrációhoz kötött.
- Október 9.: A Karmaasztrológia Klub – A lélek kódjai: Misztikus számok és a spirituális fejlődés útja nevezetű esemény veszi kezdetét 17 órától. Ezt követően 18 órától Irodalmi Quiz Night gazdagítja a programsorozatot, amelyhez csupán telefonra és internetre van szükség.
- Október 10.: Délután fél 5-től Vincze János Farkas levéltáros az októberi Szolnoki kalendáriumra a 19. századi szüretkezdeteknek ered a nyomába. Ezzel párhuzamosan Varga Regina egy inspiráló előadáson osztja meg személyes élményeit a Himalája ösvényeiről és a nepáli dzsungel mélyéről.
A Hild Viktor Könyvtár programjai:
- Október 3.: Délután 5 órától Gál Zoltán történelem tanár úti beszámolóját hallhatják az érdeklődők Amerika keleti részéről.
- Október 8.: Kis Györgyi kineziológus és spirituális tanácsadó ezoterikus klubja kap helyet a könyvtárban, 16:30-tól.
A Pletykafalu Fiókkönyvtára is különleges lehetőséget biztosít:
- Október 9.: Délután három órától várostörténeti fotógyűjtési napot rendeznek.
Gyermek- és ifjúsági programok
A Verseghy Ferenc Könyvtárban egész héten könyv- és társasjáték ajánlót tartanak a tinédzserek számára. Ezen felül számtalan program kap helyet a napokban.
Október 7.:
- 9:30 és 10:30 – Ciróka móka foglalkozás.
- 11:00 – Baracsi Katalin családjogi és infokommunikációs szakjogász előadása az internetes veszélyekről.
- 14:00 – Nyomozásra hívják a fiatalokat, miután egy férfi őrjöngve dobálta a könyveket egy könyvtárosra, akit meg is sebesített. A tettes folyamatosan egy bizonyos aranyat keresett. A kitalált bűncselekményt a fiataloknak kell kibogozniuk ujjlenyomatok és DNS minták segítségével.
Október 8.:
- 10:00 – A mesék segítő állatai ismeretterjesztő posztófoglalkozás kap helyet a Gyermekkönyvtár olvasótermében.
- 13:00 – Dániel András író- olvasó találkozója szervezett csoportoknak.
- 15:00 – Tini QuizDay felső osztályos tanulóknak.
Október 9.:
- 9:30 – Árgyélus és Tündér Ilona bábelőadás.
- 11:00 – Csodálatos méhek előadás Molnár-Kun Lilla méhésztől.
- 13:00 – Elveszett könyvek nyomában szabadulójáték.
- 15:00 – KreaTini Klub kézműves-foglalkozás.
- 16:00 – Társasjáték klub izgalmas, stratégiai és kreatív játékokkal.
- 17:00 – Mesetarisznya című meseterápiás foglalkozás. Az esemény regisztrációhoz kötött.
- 17:00 – Alternatív univerzum vs. valóság című interaktív előadás és beszélgetés Zsiga Attilával.
Október 10.:
- 9:45 – Árgyélus és Tündér Ilona bábelőadás.
- 11:00 – Tini QuizDay felső osztályos tanulóknak.
- 13:00 – Pályi Csilla gyermek- és ifjúsági szervező vezetésével a gyermekek önismereti, és másokkal való kapcsolataikat érintő kérdéseket dolgoznak fel.
- 16:00 – Vidd haza könyvklub EXTRA – A sci-fi próféciái című közösségi beszélgetés.
Hild Viktor Könyvtár:
- Október 6.: Délelőtt 10 órától Zenebölcsi nevű baba-mama foglalkozás.
- Október 7.: Délelőtt 9 órától Baracsi Katalin előadása az internetes veszélyekről.
- Október 8.: Babázó című program veszi kezdetét 9 órától, melyre a 0-3 éves korosztályt és szüleiket várják. Ezt követően 11 órától Dániel András író- olvasó találkozója kap helyet.
- Október 9.: Csodálatos méhek előadás Molnár-Kun Lilla méhésztől, amely 9 órától kezdődik.
- Október 10.: Délelőtt 10 órától Pályi Csilla gyermek- és ifjúsági szervező vezetésével a gyermekek önismereti, és másokkal való kapcsolataikat érintő kérdéseket dolgoznak fel.
Szandaszőlősi Fiókkönyvtár:
- Október 7.: 13 órától Baracsi Katalin előadása az internetes veszélyekről.
- Október 8.: Csodálatos méhek előadás Molnár-Kun Lilla méhésztől, ami 9 órakor kezdődik.
Tallinn Városrész Fiókkönyvtára:
- Október 7.: Kézműves-foglalkozás kezdődik 13 órától, melynek címe „Avarban alvó róka”.
- Október 8.: Szikszai Ilka könyvbemutatójára kerül sor 10 órától. 13 órától pedig a Papírszínházi mese program, szervezett csoportnak.
- Október 10.: Zenebölcsi kap helyet 10 órától. Majd 14 órától az „Álmok világa” című kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők.
Kertvárosi Fiókkönyvtár: puzzle mesekirakó délutánt szerveznek óvodásoknak október 6-án, délután 4 órától.
Pletykafalu Fiókkönyvtára október 9-én 10 órától kézműves-foglalkozással kedvez a fiataloknak. Majd 11 órától a Papírszínházi mese program került megrendezésre.
Könyves szombat programjai
A közkedvelt program során a könyves szombat is rengeteg izgalmat tartogat az érdeklődőknek a Verseghy Ferenc Könyvtárban. Egész nap a Líra Szolnok Könyvesbolt akciós könyvárusításán csaphatnak le az érkezők a kedvezményes darabokra. Reggeltől egészen délután 3 óráig a már említett Rejtély a Fehérló Fogadóban jubileumi szabadulójátékon vehetnek részt a gyermekek.
Reggel fél 10 és délután 5 óra között a helyismereti részleg programjai: Foglaljunk várost! kvízjáték, Szolnoki mozaikok helyismereti adatbázis megismerése, Bennünket Te teszel teljessé! közösségi kirakó, és Emléklabor fotódigitalizálás, Szolnok 950. jubileumi évéhez kapcsolódóan.
- 9:30-tól ringató foglalkozás kisgyermekes családoknak.
- 11 órától Árgyélus és Tünde bábelőadás.
- 11 órától Hunyadi János nyomába eredhetnek a fiatalok. Az előadó Csifó Tamás történész.
- 12:30 és 16:30 között Tündérálom varázsműhely nevezetű kézműves foglalkozásra kerül sor, valamint egy 5 állomásos szabadulójátékra.
- 14 órától „Nyugi-zóna”, ahol Földvári Blanka gyermek., kamasz és ifjúsági coach stresszkezelő foglalkozást tart tinédzsereknek.
- 15 órától KreaTini klub veszi kezdetét. Továbbá Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész előadását tekinthetik meg az érdeklődők, amely középpontjában a nagyhatalmak és Magyarország állnak a 20. században.
A Kossuth téren 14 órától átadják az összegyűjtött állateledeleket a Kéz a Mancsért és a Tisza Állatvédő Egyesület részére. Majd délután fél 5-től az Aranycsillag Társastánc Klub bemutatója veszi kezdetét.
A Hild Viktor Könyvtárban 14 és 18 óra között családi programokkal várják az érdeklődőket. Továbbá 15 órától Bán Szilvia természetgyógyász, gyógymasszőr és terapeuta előadása kezdődik, fókuszban az illóolajokkal. Fél 5-től zenebölcsin vehetnek részt a kisgyermekes családok. Este 6 órától a Kék virág trió koncertje tölti be a helyszínt kellemes dallamokkal.
A Kertvárosi Fiókkönyvtárban 15 órától egy beszélgetésre kerül sor, fókuszban megvalósulatlan és a megvalósuló álmokkal.
Gazdájukat nem érdekli, hogyan tartja rettegésben négy kutyája egész Nagyrévet, a lakók tehetetlenek
Rózsaszín séta Abonyban: a mellrák megelőzéséért gyűltek össze a város lakói