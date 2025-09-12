Kihagyhatatlan őszi receptek, melyek garantáltan feldobják a hangulatát

Egy tapadásmentes serpenyőben barna cukorból karamellt készítünk. Erre rászórjuk a megpucolt és felkockázott almát és egy diónyi darab vajat. Fahéjjal, szegfűszeggel és vaníliával ízesítjük. 3-4 percig nagy lángon rotyogtatjuk, majd félretesszük hűlni. A tésztákat kivesszük a hűtőből, és kinyújtjuk. A nagyobbik darabot a piteforma aljába helyezzük és a széleit levágjuk. Beletöltjük az előkészített almás tölteléket és a másik kinyújtott tésztával lefedjük. A felső tésztát megszurkáljuk és meghintjük barna cukorral. A 200 fokra előmelegített sütőben 10 percig, majd 180 fokon további 45 percig sütjük. A sós karamellhez a barna cukorból karamellt készítünk. A karamellhez vajat és tejszínt adunk, gyors mozdulatokkal elkeverjük. Ne ijedjünk meg habzik és gőzölög. Lassú tűzön folyamatosan kevergetve melegítjük, míg szép selymes állagot kap. Egy nagy csipet sót dobunk bele. A langyos almás pitét a sós karamell öntettel és egy gombóc vanília fagyival tálaljuk.

Forrás: mindmegette.hu

Fahéjas szilvabefőtt

szilva

cukor

őrölt fahéj

víz

rum

A szilvát megmossuk, kimagozzuk, félbevágjuk. A szilvát tiszta, rummal kiöblített üvegekbe rétegezzük, és minden rétegre szórunk 1 evőkanál cukrot és egy kevés őrölt fahéjat. Az üveg tetejét cukor zárja. Az üvegeket háromnegyedig felöntjük forró vízzel (mert majd a szilva is levet enged elvileg...), majd forró vízben, egy lábasban, takaréklángon 5 percig dunsztoljuk. A lábasban hagyjuk kihűlni, majd a kamrába tesszük az üvegeket.

Forrás: mindmegette.hu

Az őszi ízek gazdagsága igazán különlegessé teszi a hidegebb napokat, és ezekkel a receptekkel garantáltan feldobhatod a hétköznapokat vagy az ünnepi asztalt is. Ne félj kísérletezni, használj bátran szezonális alapanyagokat, és engedd, hogy a sütőtök, dió, alma és fahéj varázsa átjárja a konyhád.