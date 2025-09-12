szeptember 12., péntek

Ízek kavalkádja

2 órája

Kihagyhatatlan őszi receptek, melyek garantáltan feldobják a hangulatát

Címkék#kombinációi#cukkinifasírt#alma#recept

Itt az ősz, és vele együtt a meleg, tartalmas ízek szezonja! Ez az őszi receptajánló segít, hogy a sütőtök, dió, cékla, alma és fahéj legjobb kombinációit kipróbáld, és feldobd vele az őszi napokat.

Szoljon.hu

Az ősz az az időszak, amikor a természet legszínesebb és legillatosabb alapanyagai kerülnek az asztalra. Ez az őszi receptajánló olyan fogásokat gyűjtött össze, amelyekben a sütőtök édes, krémes zamata, a dió ropogós íze, a fahéj meleg aromája és az alma frissessége találkozik. Ezek a receptek tökéletes választások a hűvösebb napokra, és garantálják az igazi őszi gasztroélményt.

őszi recept ajánló
Őszi recept ajánló: az évszak legfinomabb alapanyagai egy tányéron
Forrás: mindmegette.hu

Őszi recept ajánló a szezon legjobb ízeivel

Sült almás sárgarépa-krémleves

  • 0.5 kg sárgarépa
  • 0.5 kg alma
  • olívaolaj
  • 2 tk kakukkfű
  • 1 db leveskocka
  • 7 dl víz (ha szükséges, 1l víz)
  • 1 fej vöröshagyma
  • 2 db babérlevél
  • 1 tk curry
  • 0.5 tk gyömbérpor
  • 2 dl főzőtejszín

A megtisztított sárgarépát karikákra, a megpucolt almát pedig kockákra vágjuk. Egy sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük őket. Olívaolajjal meglocsoljuk, majd megszórjuk a kakukkfűvel. 200 fokra előmelegített sütőbe tesszük 45 percre. A leveskockát a 6 dl forró vízben elkeverjük. Az apróra vágott hagymát olívaolajon megdinszteljük. Hozzáadjuk a babérlevelet, a curry-t és a gyömbért, majd összekeverjük. Hozzáadjuk a sütőben megsült répát és almát, majd jól átfordítjuk. Felöntjük az alaplével. Pár percig forraljuk, kiszedjük a babérlevelet és botmixerrel pürésítjük. (Ha túl sűrű, vízzel tovább hígítjuk.) Hozzáadjuk a főzőtejszínt, elkeverjük, pár percig együtt forraljuk. Ízlés szerint apróra vágott pirított baconnel megszórva tálaljuk.

Forrás: mindmegette.hu

Cukkinifasírt

  • 50 dkg cukkini
  • bors
  • 3 db tojás
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 csokor petrezselyem
  • 10 dkg sajt (reszelt)
  • 10 dkg zsemlemorzsa
  • 1 dl olaj
    A cukkinifasírt elkészítéséhez a cukkinit alaposan megmossuk (ha nem zsenge, akkor meghámozzuk, és a belső magos részt eltávolítjuk), majd nagy lyukú reszelőn lereszeljük vagy legyaluljuk. Egy tálban megsózzuk, és kb. 10–15 percre félretesszük, hogy levet eresszen. A pihentetett cukkinit alaposan kinyomkodjuk: ezt kézzel, szűrőn vagy tiszta konyharuhába csavarva is megtehetjük. Ez a lépés fontos, mert ha túl sok nedvesség marad benne, a massza szétesik.
    Egy nagy tálba tesszük a kinyomkodott cukkinit. Hozzáadjuk a tojásokat, a zúzott fokhagymát, borsot ízlés szerint, az aprított petrezselymet, majd a reszelt sajtot. Végül annyi zsemlemorzsát adunk hozzá, hogy jól formázható, nem túl lágy masszát kapjunk. (Ez a cukkini víztartalmától függően változhat.) A cukkinifasírt masszájából kisebb, lapított gombócokat vagy pogácsákat formázunk, és egyesével zsemlemorzsába forgatjuk őket. Ez a réteg segít, hogy a cukkinifasírt sütés közben szép, ropogós kérget kapjon.
    Egy serpenyőben egy kevés olajat hevítünk. Nem kell bő olaj, de ne legyen túl forró sem, különben a cukkinifasírt kívül megég, belül viszont nyers marad. Közepes lángon, oldalanként 3–4 percig sütjük a fasírtokat, amíg aranybarnák és ropogósak lesznek. Konyhai papírtörlőre szedjük őket, hogy a felesleges olajat leitassuk. A cukkinifasírt melegen és langyosan is finom. Kínálhatjuk joghurtos mártogatóssal, salátával, pitában vagy akár főzelék mellé is.
Forrás: mindmegette.hu

Céklás-diós kenyér

  • 1.5 bögre céklapüré(frissen darált)
  • 3 bögre liszt
  • 2 tk só
  • 2 tk olívaolaj (+ a tálhoz)
  • 1 zacskó szárított élesztő
  • 1 dl víz
  • 0.25 bögre darált dió

A céklát megpucoljuk és konyhai aprítóba tesszük. Pürésítjük, majd robotgép táljába tesszük. Hozzáadjuk a lisztet, a sót, az olajat, az élesztőt és a vizet, majd 5 percig összedolgozzuk dagasztókar segítségével. Hozzáadjuk a darált diót, és további 2 percig dagasztjuk. Olajozott tálba tesszük. Letakarjuk, és legalább 1 órán át kelni hagyjuk. A sütőt előmelegítjük 190 fokra. Megformázzuk sütőpapírral bélelt tepsibe a kenyeret, a tetejét bevágjuk. 40 perc alatt ropogósra sütjük.

Forrás: mindmegette.hu

Amerikai almás pite sós karamellel

A tésztához:

  • 25 dkg vaj
  • 30 dkg liszt
  • csipet só
  • 6 evőkanál víz

A töltelékhez:

  • 70 dkg alma
  • 1 db citrom
  • kevés vaj
  • 25 dkg barna cukor
  • fahéj
  • szegfűszeg
  • vaníliás cukor

A sós karamellhez:

  • 20 dkg barna cukor

A sütőt 200 fokra előmelegítjük. Az almákat megpucoljuk, kimagozzuk és kockára vágjuk. Felhasználásig citromos vízbe dobjuk. A lisztet a sóval együtt tálba helyezzük, fél citrom héját belereszeljük. A felkockázott jéghideg vajat gyors mozdulatokkal eldolgozzuk a lisztben. 6 evőkanál hideg vizet teszünk bele és gyorsan összedolgozzuk. Egy kisebb és egy nagyobb részre osztjuk. A kész tésztát lefóliázzuk és 20 percre a hűtőbe tesszük pihenni. Addig deszkát lisztezünk, a piteformát kikenjük vajjal és hűtőbe tesszük.

Egy tapadásmentes serpenyőben barna cukorból karamellt készítünk. Erre rászórjuk a megpucolt és felkockázott almát és egy diónyi darab vajat. Fahéjjal, szegfűszeggel és vaníliával ízesítjük. 3-4 percig nagy lángon rotyogtatjuk, majd félretesszük hűlni. A tésztákat kivesszük a hűtőből, és kinyújtjuk. A nagyobbik darabot a piteforma aljába helyezzük és a széleit levágjuk. Beletöltjük az előkészített almás tölteléket és a másik kinyújtott tésztával lefedjük. A felső tésztát megszurkáljuk és meghintjük barna cukorral. A 200 fokra előmelegített sütőben 10 percig, majd 180 fokon további 45 percig sütjük. A sós karamellhez a barna cukorból karamellt készítünk. A karamellhez vajat és tejszínt adunk, gyors mozdulatokkal elkeverjük. Ne ijedjünk meg habzik és gőzölög. Lassú tűzön folyamatosan kevergetve melegítjük, míg szép selymes állagot kap. Egy nagy csipet sót dobunk bele. A langyos almás pitét a sós karamell öntettel és egy gombóc vanília fagyival tálaljuk.

Forrás: mindmegette.hu

Fahéjas szilvabefőtt

  • szilva
  • cukor
  • őrölt fahéj
  • víz
  • rum

A szilvát megmossuk, kimagozzuk, félbevágjuk. A szilvát tiszta, rummal kiöblített üvegekbe rétegezzük, és minden rétegre szórunk 1 evőkanál cukrot és egy kevés őrölt fahéjat. Az üveg tetejét cukor zárja. Az üvegeket háromnegyedig felöntjük forró vízzel (mert majd a szilva is levet enged elvileg...), majd forró vízben, egy lábasban, takaréklángon 5 percig dunsztoljuk. A lábasban hagyjuk kihűlni, majd a kamrába tesszük az üvegeket.

Forrás: mindmegette.hu

Az őszi ízek gazdagsága igazán különlegessé teszi a hidegebb napokat, és ezekkel a receptekkel garantáltan feldobhatod a hétköznapokat vagy az ünnepi asztalt is. Ne félj kísérletezni, használj bátran szezonális alapanyagokat, és engedd, hogy a sütőtök, dió, alma és fahéj varázsa átjárja a konyhád.

 

