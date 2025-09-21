2 órája
Különös látvány fogadta a Ceglédre érkezőket, még mindig a hatása alatt vannak
Mozgalmas hétvége zajlott a dél-pesti nagyvárosban, a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszárfesztivál alkalmából. A program Cegléden már pénteken kezdetét vette, és izgalmas eseményekkel várta az érdeklődőket.
A Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszárfesztivál program Cegléden színes lehetőségeket biztosított a térség lakosságának. Mutatjuk a részleteket!
Különleges program Cegléden: szobrot állítottak a városban
A város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint, a fesztivál apropójából már szerdán megérkezett a toborzót népszerűsítő, életnagyságú huszárszobor a ceglédi Szentháromság térre. Az esemény hagyományosan a Kossuth konferenciával kezdődött, aminek a művelődési központ kamaraterme adott otthont. Majd pénteken a város óvodásai adták elő az ikonikus Kossuth-nótákat, és Szabó Antaltól hangzott el Kossuth toborzóbeszéde. Ezt követően az önkormányzat képviselői a Kossuth Múzeum, valamint a Kossuth-konferencia résztvevőinek képviseletében megkoszorúzták a Kossuth-emléktáblát.
Szombaton délelőtt következett a programsorozat leglátványosabb része, a hagyományőrző felvonulás, amelyen mintegy 150 fő vett részt. A menet az autóbusz-állomástól indult, és egészen a városházáig tartott, és eközben ismét felcsendült Kossuth toborzó.
A felvonulást követően a Kossuth téren hagyományőrző táncokkal folytatódott a program. A közönség a Borsika Néptáncegyüttes, a Cegléd Táncegyüttes és a Patkós Irma Művészeti Iskola előadását láthatta.
Pénteken este a Magyar Banda és a 4S STREET lépett színpadra, majd szombaton Deák Bill Gyula és az Ismerős Arcok koncertjét hallhatta a közönség.
