Különös látvány fogadta a Ceglédre érkezőket, még mindig a hatása alatt vannak

A Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszárfesztivál program Cegléden színes lehetőségeket biztosított a térség lakosságának. Mutatjuk a részleteket!

A program Cegléd egyik frekventált helyszínén, a Szentháromság téren mutatkozott be a huszárszoborral

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Különleges program Cegléden: szobrot állítottak a városban

A város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint, a fesztivál apropójából már szerdán megérkezett a toborzót népszerűsítő, életnagyságú huszárszobor a ceglédi Szentháromság térre. Az esemény hagyományosan a Kossuth konferenciával kezdődött, aminek a művelődési központ kamaraterme adott otthont. Majd pénteken a város óvodásai adták elő az ikonikus Kossuth-nótákat, és Szabó Antaltól hangzott el Kossuth toborzóbeszéde. Ezt követően az önkormányzat képviselői a Kossuth Múzeum, valamint a Kossuth-konferencia résztvevőinek képviseletében megkoszorúzták a Kossuth-emléktáblát.

A hagyományos eseményt az óvodások éneke nyitotta

Szombaton délelőtt következett a programsorozat leglátványosabb része, a hagyományőrző felvonulás, amelyen mintegy 150 fő vett részt. A menet az autóbusz-állomástól indult, és egészen a városházáig tartott, és eközben ismét felcsendült Kossuth toborzó.

A felvonuláson több mint 100 ember vett részt

A felvonulást követően a Kossuth téren hagyományőrző táncokkal folytatódott a program. A közönség a Borsika Néptáncegyüttes, a Cegléd Táncegyüttes és a Patkós Irma Művészeti Iskola előadását láthatta.

Színes szoknyák pörögtek-forogtak a színpadon

Pénteken este a Magyar Banda és a 4S STREET lépett színpadra, majd szombaton Deák Bill Gyula és az Ismerős Arcok koncertjét hallhatta a közönség.