Régészeti szimpózium

1 órája

Kínai és magyar szakemberek számoltak be a feltárásaikról

Szakterületükre koncentráltak. Szeptember 29-én, hétfőn tartották meg a magyar-kínai régészeti csereprogram szimpóziumát a szolnoki Damjanich János Múzeumban.

Mészáros Géza

Az intézmény első emeleti képtárában zajló szakmai konferencia előadói felsorakoztatták és végre nyilvánosságra hozták a két ország legújabb feltárásairól, kutatásairól, régészeti munkáiról dokumentált eredményeket.

Régészet
F. Kovács Péter, a szolnoki Damjanich János Múzeum régészeti osztályának vezetője a nemzetközi csereprogram küldöteinek tart előadást
Fotó: Mészáros János

Nemzetközi részről Zhu Tianjing, Fang Yimin és Yanti Rusyanti régészek és régészhallgatók, hazai részről pedig Hoppál Krisztina, Nagy Fanni, Szabó Vivien, Jancsik Balázs és F. Kovács Péter, a Damjanich János Múzeum régészeti osztályának vezetője tartott tudományos előadást saját területükön, különböző korszakok kapcsán végzett ásatásokról.

Régészet
A legfrissebb kutatásokról hallhattak a kínai-magyar régészeti csereprogram résztvevői
Fotó: Mészáros János

