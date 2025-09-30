Kínai és magyar szakemberek számoltak be a feltárásaikról

Az intézmény első emeleti képtárában zajló szakmai konferencia előadói felsorakoztatták és végre nyilvánosságra hozták a két ország legújabb feltárásairól, kutatásairól, régészeti munkáiról dokumentált eredményeket.

F. Kovács Péter, a szolnoki Damjanich János Múzeum régészeti osztályának vezetője a nemzetközi csereprogram küldöteinek tart előadást

Nemzetközi részről Zhu Tianjing, Fang Yimin és Yanti Rusyanti régészek és régészhallgatók, hazai részről pedig Hoppál Krisztina, Nagy Fanni, Szabó Vivien, Jancsik Balázs és F. Kovács Péter, a Damjanich János Múzeum régészeti osztályának vezetője tartott tudományos előadást saját területükön, különböző korszakok kapcsán végzett ásatásokról.

A legfrissebb kutatásokról hallhattak a kínai-magyar régészeti csereprogram résztvevői

