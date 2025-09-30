1 órája
Kínai és magyar szakemberek számoltak be a feltárásaikról
Szakterületükre koncentráltak. Szeptember 29-én, hétfőn tartották meg a magyar-kínai régészeti csereprogram szimpóziumát a szolnoki Damjanich János Múzeumban.
Az intézmény első emeleti képtárában zajló szakmai konferencia előadói felsorakoztatták és végre nyilvánosságra hozták a két ország legújabb feltárásairól, kutatásairól, régészeti munkáiról dokumentált eredményeket.
Nemzetközi részről Zhu Tianjing, Fang Yimin és Yanti Rusyanti régészek és régészhallgatók, hazai részről pedig Hoppál Krisztina, Nagy Fanni, Szabó Vivien, Jancsik Balázs és F. Kovács Péter, a Damjanich János Múzeum régészeti osztályának vezetője tartott tudományos előadást saját területükön, különböző korszakok kapcsán végzett ásatásokról.
