Világraszóló lakodalmat csaptak a téren, a járókelők is ámultak a menyasszony szépségén
A Kárpát-medencei népművészet gazdagságát ünnepelték szeptember 20-án, szombaton Jászberényben. A Sereglés 2025 országos programsorozathoz kapcsolódva példás összefogással rendezték meg a Jász hagyományok és értékek napját, amely bebizonyította, hogy a néptánc, a népzene és a kézművesség nemcsak a múlt öröksége, hanem a jelent és a jövőt is formáló közösségi erő.
A hagyomány mindannyiunkat összeköt. A magyar népi kultúra közösségformáló erejét mutatta meg a Sereglés 2025 országos programsorozat, amelyhez mintegy 349 település, köztük Jászberény is csatlakozott.
A Jászság egyedülálló értékeire is felhívta a figyelmet a Sereglés 2025
A Jász Múzeum, a Jász Múzeumért Alapítvány, a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület, a Jászság Népi Együttes – Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jász Folk Alapítvány összefogásával rendezték meg szeptember 20-án, szombaton a Jász hagyományok és értékek napját Jászberényben. Az egész napos rendezvény délelőtt a néptáncosok látványos felvonulásával kezdődött. A Jászság Népi Együttes Víz utcai székházából induló táncosokat és muzsikusokat a járókelők örömmel fogadták, mosolyogva integettek a lelkes hagyományőrzőknek, akik a Főtemplom előtt papi áldást kaptak.
A Szentháromság téren elsőként Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője, a Martin György Néptáncszövetség elnökségi tagja köszöntötte a hagyományőrzőket és a közönséget, méltatva Csoóri Sándor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas magyar költő, esszé- és prózaíró értékőrző munkáját. Szűcs Gábor kiemelte: a magyar kormány 2017-ben hozta létre a Csoóri Sándor Alapot, melynek célja a magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli, magyar népművészettel foglalkozó szakemberek, közösségek támogatása. A Sereglés fesztivál többek között a Csoóri Sándor Program eddigi eredményeit mutatta be a nagyközönségnek. Hortiné dr. Bathó Edit, nyugalmazott múzeumigazgató a Jászság rendkívül gazdag kulturális kincseire, az értékátadás fontosságára hívta fel a figyelmet.
Közös tánc zárta a szabadtéri előadást
A köszöntők után elhangzott Csoóri Sándor A faparázs a hóra kivilágít című verse László Márk előadásában, majd a résztvevők közösen elénekelték az Akkor szép az erdő, mikor zöld kezdetű népdalt. A lélekemelő pillanatokat követően a jászsági táncosok Táncra lányok, legények! című fergeteges néptáncelőadása örvendeztette meg a közönséget. A Szentháromság téren egymást követték a fellépők: a Kis Barkóca Táncegyüttes után a Galagonya Táncegyüttes a Kalotaszeg táncait idézte fel, a Kis Galagonya Táncegyüttes fiatal táncosai sárközi lakodalmast mutattak be. Az Árendás Táncegyüttes jászsági táncokkal és gyermeklakodalmassal lépett a közönség elé, a Jászság Népi Együttes pedig somogyi táncokat adott elő. Végül közös csárdás zárta a műsort, tisztelegve az előtt, hogy a csárdás tavaly felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökségének nemzetközi listájára. A talpalávalóról a Zagyva Banda gondoskodott.
A Jász hagyományok és értékek napja két helyszínen folytatódott tovább:
- A Jász Múzeumban három érdekes előadás és jászsági termékek bemutatója, kóstolója várta az érdeklődőket,
- a Jászság Népi Együttes székházában kézműves piknik, népi játéktér és a Viganó AMI családi napja gazdagította a tartalmas napot.
Már több mint 3000 szervezetet támogatott a program
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap, a jászberényi önkormányzat és a Csoóri Sándor Alap támogatta. A 2017-ben indult Csoóri Sándor Program a népművészeti ágak legjelentősebb támogatási formája szerte a Kárpát-medencében.
– A program az elmúlt hét éve alatt 21,77 milliárd Ft-tal, közel 12 és fél ezer pályázatot és több mint 3300 szervezetet támogatott a népművészeti mozgalom minden területén. Fontossága abban rejlik, hogy az 1970-es években lendületet vett népművészeti mozgalom ötven év után ismét új lendületet kapjon – olvasható pályázati programról a Népművészeti Egyesületek Szövetsége honlapján.
