Világraszóló lakodalmat csaptak a téren, a járókelők is ámultak a menyasszony szépségén

A Szentháromság téren elsőként Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője, a Martin György Néptáncszövetség elnökségi tagja köszöntötte a hagyományőrzőket és a közönséget, méltatva Csoóri Sándor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas magyar költő, esszé- és prózaíró értékőrző munkáját. Szűcs Gábor kiemelte: a magyar kormány 2017-ben hozta létre a Csoóri Sándor Alapot, melynek célja a magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli, magyar népművészettel foglalkozó szakemberek, közösségek támogatása. A Sereglés fesztivál többek között a Csoóri Sándor Program eddigi eredményeit mutatta be a nagyközönségnek. Hortiné dr. Bathó Edit, nyugalmazott múzeumigazgató a Jászság rendkívül gazdag kulturális kincseire, az értékátadás fontosságára hívta fel a figyelmet.

Közös tánc zárta a szabadtéri előadást

A köszöntők után elhangzott Csoóri Sándor A faparázs a hóra kivilágít című verse László Márk előadásában, majd a résztvevők közösen elénekelték az Akkor szép az erdő, mikor zöld kezdetű népdalt. A lélekemelő pillanatokat követően a jászsági táncosok Táncra lányok, legények! című fergeteges néptáncelőadása örvendeztette meg a közönséget. A Szentháromság téren egymást követték a fellépők: a Kis Barkóca Táncegyüttes után a Galagonya Táncegyüttes a Kalotaszeg táncait idézte fel, a Kis Galagonya Táncegyüttes fiatal táncosai sárközi lakodalmast mutattak be. Az Árendás Táncegyüttes jászsági táncokkal és gyermeklakodalmassal lépett a közönség elé, a Jászság Népi Együttes pedig somogyi táncokat adott elő. Végül közös csárdás zárta a műsort, tisztelegve az előtt, hogy a csárdás tavaly felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökségének nemzetközi listájára. A talpalávalóról a Zagyva Banda gondoskodott.