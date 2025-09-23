Szigligeti Színház: csúszik az évad első bemutatója, ekkor tartják meg

szeptember 23., kedd

„Az elmúlt hetekben sajnos több, előre nem látható tényező és betegség nehezítette a próbafolyamatainkat” – magyarázta új előadásának csúszását a Tisza-parti teátrum a közösségi oldalán. A Szolnoki Szigligeti Színház a 2025/26-os évadban Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című romantikus drámáját tűzte elsőként műsorra.

Mészáros Géza

„Annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb színvonalon mutassuk be új előadásunkat, úgy döntöttünk, hogy az első premier, a Barabás Botond színházigazgatóval a Cyrano de Bergerac címszerepében tervezett bemutató időpontját október 3-ra tűzzük ki” – tájékoztatott a Szolnoki Szigligeti Színház a Facebook-oldalán. Mint megtudtuk, már a szeptember 25-i főpróba is elmarad, majd pedig a szeptember 26-ra, péntekre tervezett premier is. 

Szolnoki Szigligeti Színház: a Cyrano de Bergerac olvasópróbája
Szolnoki Szigligeti Színház: a Cyrano de Bergerac olvasópróbáján a társulat körében még tombolt az egészség
Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház Facebook-oldala

A teátrum jelezte, hogy a sorozatos megbetegedések okozta bemutató-csúszás további műsorváltozásokat is maga után vonhat, amelyekről minden színházlátogatót időben tájékoztatnak. A módosulásokban érintett bérletek: Szigligeti, Kátay, Bajor, Upor Madách, Hegedűs, Csortos, Tímár, Lehotay.

A Szigligeti Színház társulatának több tagja megfázással küszködik

A Tisza-parti teátrum ugyanakkor köszöni a közönsége megértését és türelmét, illetve biztosak abban, hogy az előadás élménye kárpótolni fog mindenkit a várakozásért.

szolnoki Cyrano
A Cyrano szolnoki próbáján Mészáros István és Barabás Botond
Fotó: Tompa Zsuzsanna

 

 

