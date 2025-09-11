Rejtélyek övezik Szolnok legrégebbi lakóházát – ezt kell tudni a különleges épületről

Az tény, hogy a „magyar gyógyszerész-tudomány nagymestere” születése századik évfordulóján, 1935. szeptember 29-én a város elöljárói és polgárai megkoszorúzták azt az emléktáblát, melyet még 1928-ban, halálának (1888. július 15.) negyvenedik évfordulóján helyeztettek el, és avattak fel az épületen, ami szerint „E házban született dr. Balogh Kálmán”. De tényleg kétszáz éve épült? Ez Szolnok legrégebbi lakóháza?

Elképzelhető, hogy Szolnok legrégebbi lakóháza a város híres szülőttének, dr. Balogh Kálmán akadémikusnak a szülőháza

Fotó: Mészáros Géza

Dr. Balogh Kálmán rövid élete, és annál kiteljesedettebb szakmai munkássága napjainkban már nem kap érdemeinek megfelelő megbecsülést szülővárosában. Kilencven évvel ezelőtt, amikor születésének századik évfordulójáról emlékezett meg Szolnok, annál nagyobb csinnadratta volt a Tisza-parti településen.

Dr. Balogh Kálmán szolnoki tudós, aki többek között a gyógyszertan rendes tanára, a gyógyszertani intézet igazgatója, a királyi természettudományi társulat első alelnöke volt.

Forrás: wikipédia

A heti kétszer megjelenő korabeli krónika, a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok” 1935. szeptember 8-i száma az első oldalon értesítette a városi közönséget és közösséget, miszerint „A Magyar Országos Orvosszövetség és annak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei fiókszövetsége, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület és annak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kerülete Szolnok városában 1935. esztendő szept. havának 29. napján dr. Balogh Kálmánnak, a magyar gyógyszerésztudomány nagynevű mesterének születése századik évfordulóján emlékünnepélyt rendez. A dr. Balogh Kálmán emlékünnepély sorrendje a következő: Díszközgyűlés a vármegyeháza dísztermében; Ünnepély dr. Balogh Kálmán szülőházánál; Az emléktábla átadása és átvétele; Díszebéd a Tisza Szállóban; Orvosi és gyógyszerészi előadás a városháza közgyűlési termében.”

Az „emlékünnepélyre” az ország minden térségéből érkeztek jeles vendégek, politikusok, orvos- és gyógyszerész-szaktekintélyek, a tudományos élet neves képviselői.

A szolnoki polihisztor emléke akkor még élénken élt

A nagyszabású esemény előtti időszakban a „Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok” minden megjelenő lapszáma folyamatosan megerősítette írásaiban, hogy Szolnokon mekkora jelentőséget tulajdonítanak a száz éve született polihisztornak:

„Csak egy hét múlva – szeptember 29-én – ünnepli Szolnok város közönsége és Szolnok város orvos és gyógyszerész társadalma a szolnoki születésű dr. Balogh Kálmán születésének századik évfordulóját, de máris impozánsan bontakoznak ki az ünnepélynek nagyszerű arányai. Az emlékünnepélyen természetesen részt vesznek a helyi hatóságok, hivatalok, társadalmi egyesületek, de gondoskodott megfelelő képviseletéről az ország legfőbb egészségügyi hatósága: a belügyminisztérium és az ország első tudományos testülete, a Magyar Tudományos Akadémia.