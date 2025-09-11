5 órája
Rejtélyek övezik Szolnok legrégebbi lakóházát – ezt kell tudni a különleges épületről
A jászkunsági vármegyeszékhelyen él egy közel kétszáz éves legendárium. Ha minden igaz, az 1835. szeptember 29-én világra jött későbbi elméleti orvostudós, dr. Balogh Kálmán szülőháza lehet Szolnok legrégebbi lakóháza. Persze, ha minden igaz... de vajon igaz?
Az tény, hogy a „magyar gyógyszerész-tudomány nagymestere” születése századik évfordulóján, 1935. szeptember 29-én a város elöljárói és polgárai megkoszorúzták azt az emléktáblát, melyet még 1928-ban, halálának (1888. július 15.) negyvenedik évfordulóján helyeztettek el, és avattak fel az épületen, ami szerint „E házban született dr. Balogh Kálmán”. De tényleg kétszáz éve épült? Ez Szolnok legrégebbi lakóháza?
Dr. Balogh Kálmán rövid élete, és annál kiteljesedettebb szakmai munkássága napjainkban már nem kap érdemeinek megfelelő megbecsülést szülővárosában. Kilencven évvel ezelőtt, amikor születésének századik évfordulójáról emlékezett meg Szolnok, annál nagyobb csinnadratta volt a Tisza-parti településen.
A heti kétszer megjelenő korabeli krónika, a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok” 1935. szeptember 8-i száma az első oldalon értesítette a városi közönséget és közösséget, miszerint „A Magyar Országos Orvosszövetség és annak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei fiókszövetsége, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület és annak Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kerülete Szolnok városában 1935. esztendő szept. havának 29. napján dr. Balogh Kálmánnak, a magyar gyógyszerésztudomány nagynevű mesterének születése századik évfordulóján emlékünnepélyt rendez. A dr. Balogh Kálmán emlékünnepély sorrendje a következő: Díszközgyűlés a vármegyeháza dísztermében; Ünnepély dr. Balogh Kálmán szülőházánál; Az emléktábla átadása és átvétele; Díszebéd a Tisza Szállóban; Orvosi és gyógyszerészi előadás a városháza közgyűlési termében.”
Az „emlékünnepélyre” az ország minden térségéből érkeztek jeles vendégek, politikusok, orvos- és gyógyszerész-szaktekintélyek, a tudományos élet neves képviselői.
A szolnoki polihisztor emléke akkor még élénken élt
A nagyszabású esemény előtti időszakban a „Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok” minden megjelenő lapszáma folyamatosan megerősítette írásaiban, hogy Szolnokon mekkora jelentőséget tulajdonítanak a száz éve született polihisztornak:
„Csak egy hét múlva – szeptember 29-én – ünnepli Szolnok város közönsége és Szolnok város orvos és gyógyszerész társadalma a szolnoki születésű dr. Balogh Kálmán születésének századik évfordulóját, de máris impozánsan bontakoznak ki az ünnepélynek nagyszerű arányai. Az emlékünnepélyen természetesen részt vesznek a helyi hatóságok, hivatalok, társadalmi egyesületek, de gondoskodott megfelelő képviseletéről az ország legfőbb egészségügyi hatósága: a belügyminisztérium és az ország első tudományos testülete, a Magyar Tudományos Akadémia.
Ugyancsak képviseltetni fogják magukat az ország tudományegyetemei, a Pázmány Péter, az Erzsébet, a Gróf Tisza István, a Ferenc József tudományegyetemek és az egyetemek orvosi karai. Valamint az országos jellegű orvosi és gyógyszerész tudományos és társadalmi egyesületek – élükön a Magyar Országos Orvosszövetséggel és a Magyarországi Gyógyszerész Egyesülettel.
Az emlékünnepély országos jelentőségű volt
A dr. Balogh Kálmán emlékünnepély igen nagy kulturális eseménye lesz Szolnok városának, amely magának a városnak és a szolnoki gyógyfürdőnek propagandáját is fogja szolgálni.
Az emlékünnepélyen ugyanis részt vesznek dr. Balogh Kálmán leszármazói is, köztük Budapest fürdőváros agilis és népszerű polgármestere, dr. Szendy Károly egész családjával. Jelen lesz már az eddigi jelentkezések szerint 15 akadémikus és egyetemi tanár, két volt miniszter, dr. Kenéz Béla, Szolnok országgyűlési képviselője, volt kereskedelemügyi miniszter és dr. Csilléry András, volt népjóléti miniszter. Nagy számmal jelentkeztek a vármegyebeli orvosok és gyógyszerészek is.
Az emlékünnepélyen igen érdekes előadások lesznek. Az emlékbeszédet dr. Balogh Kálmánról a tanszékét jelenleg betöltő dr. Vámossy Zoltán professzor fogja tartani...”
Pár nappal később, a „Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok” 1935. október 3-i száma már szuperlatívuszokban számolt be a történtekről, az emlékünnepélyről, no meg a díszközgyűlésről, amely „dr. Szaller Miklós vármegyei főorvos, az orvosszövetség vármegyei csoportjának elnöke zárószavaival ért véget. Ezután az emléktábla leleplezési ünnepségére került sor. A közönség átvonult a Halász utca 4. számú ház, a tudós szülőháza elé, melynek falába illesztett emléktábla örökíti meg emlékét. Az emléktábla leleplezése után 300 terítékes közebéd volt a Tisza Szálló éttermében…”.
Az október 3-i újság arról is beszámolt, miszerint a Balogh-emlékünnepélyt követő napon, szeptember 30-án „Szolnok megyei város képviselő-testülete hétfő délután 4 órakor tartotta meg rendes havi közgyűlését dr. Tóth Tamás polgármester elnöklete alatt”, melyen egyéb előterjesztések mellett azt is elfogadta, miszerint „a Halász utca nevét Dr. Balogh Kálmán utcára változtatta…”.
Az egykori „Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Lapok” ide vonatkozó írásainak tartalma azt sugallja, hogy ezen az 1935. szeptember 29-i centenáriumi ünnepségen „leplezték le” Balogh Kálmán emléktábláját. A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárnak a tábla keletkezéséről szóló egyik hiteles helytörténeti dokumentuma szerint azonban „Dr. Balogh Kálmán (1835-1888) szolnoki születésű akadémikus szülőháza falán (Balogh Kálmán utca 8.) található emléktáblát 1928-ban(!) avatták fel, amely Borbereki Kovács Zoltán (1907-1992) szobrászművész alkotása.”.
Szolnok legrégebbi lakóháza a Halász (ma Dr. Balogh K.) utcában áll?
Ugyanakkor nagy valószínűséggel az emléktábla mégsem 1928-ban készült az akkor még mindössze 21 éves szobrász kezei alatt, hanem inkább 1935-ben. Hogy a hajdani Halász utca 4. szám alatt álló épület Dr. Balogh Kálmán utca 8. szám alatt található, azt a lakóház falán 1935-ben leleplezett emléktábla bizonyítja.
Azt, hogy valóban ebben a házban születhetett Balogh Kálmán 1835-ben, vagy ennek az egyébként is régi épületnek az elődjében, arra nem találtunk levéltári dokumentumokat.
- Károly Nóra
- és Kósa Károly,
a Verseghy Ferenc Könyvtár két friss Kaposvári Gyula-díjas helytörténésze egyértelműen nem zárták ki, hogy ez az épület állhatott már az 1800-as években, viszont gyanakvásuknak is hangot adtak.
Mindenesetre mi bizonyosság után kutatunk, illetve a „Balogh Kálmán-féle szülőházba” bepillantási engedélyért folyamodtunk a tulajdonoshoz. Szolnok legrégebbi lakóházának legendája ugyanis még mindig él...
