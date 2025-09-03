szeptember 3., szerda

Tárlat

Csodás természetképekből nyílt kiállítás Szolnokon, fotókon mutatjuk az alkotásokat

Címkék#olajfestmény#tárlatmegnyitó#művészet#kiállítás

Különleges kiállítás nyílt a Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér szervezésében, ahol október elejéig lenyűgöző, színes olajfestmények varázsolják el a látogatókat.

Kiss János
Csodás természetképekből nyílt kiállítás Szolnokon, fotókon mutatjuk az alkotásokat

Csodálatos szolnoki tájak is megelevenednek a Szolnoki anzix kiállítás festményein

Fotó: Kiss János

A Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér szervezésében kedden délután nyílt meg Bíró Mária „Szolnoki anzix” című, Szolnok napja és Szolnok 950. évfordulója tiszteletére rendezett kiállítása. Bármi legyen is a téma, a harmónia keresés szándéka vezette az alkotót, aki vallja, hogy meg kell állni egy pillanatra a természet alkotta szép környezetben. Főleg olajfestményeket fest, de szívesen nyúl a linómetsző kés után is, ezen kívül tűzzománcokat is készít. 

A kiállítást Girnt Vilmos nyitotta meg, közreműködött Tóth Erika és Tóth Péter. A kiállítás október 5-ig tekinthető meg a könyvtár Hild termében.

Bíró Mária „Szolnoki anzix” kiállítása a Hild Viktor Könyvtárban

Fotók: Kiss János

 

 

