Csodás természetképekből nyílt kiállítás Szolnokon, fotókon mutatjuk az alkotásokat
Különleges kiállítás nyílt a Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér szervezésében, ahol október elejéig lenyűgöző, színes olajfestmények varázsolják el a látogatókat.
Csodálatos szolnoki tájak is megelevenednek a Szolnoki anzix kiállítás festményein
Fotó: Kiss János
A Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér szervezésében kedden délután nyílt meg Bíró Mária „Szolnoki anzix” című, Szolnok napja és Szolnok 950. évfordulója tiszteletére rendezett kiállítása. Bármi legyen is a téma, a harmónia keresés szándéka vezette az alkotót, aki vallja, hogy meg kell állni egy pillanatra a természet alkotta szép környezetben. Főleg olajfestményeket fest, de szívesen nyúl a linómetsző kés után is, ezen kívül tűzzománcokat is készít.
A kiállítást Girnt Vilmos nyitotta meg, közreműködött Tóth Erika és Tóth Péter. A kiállítás október 5-ig tekinthető meg a könyvtár Hild termében.
