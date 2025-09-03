Csodás természetképekből nyílt kiállítás Szolnokon, fotókon mutatjuk az alkotásokat

A Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Tér szervezésében kedden délután nyílt meg Bíró Mária „Szolnoki anzix” című, Szolnok napja és Szolnok 950. évfordulója tiszteletére rendezett kiállítása. Bármi legyen is a téma, a harmónia keresés szándéka vezette az alkotót, aki vallja, hogy meg kell állni egy pillanatra a természet alkotta szép környezetben. Főleg olajfestményeket fest, de szívesen nyúl a linómetsző kés után is, ezen kívül tűzzománcokat is készít.

A kiállítást Girnt Vilmos nyitotta meg, közreműködött Tóth Erika és Tóth Péter. A kiállítás október 5-ig tekinthető meg a könyvtár Hild termében.