Melyik a legfinomabb gulyás? Hangulatjelentés a Szolnoki Gulyásfesztiválról – galériával, videóval

Már kora reggel benépesedett a szolnoki Tiszaliget szombaton. Rotyogtak a bográcsokban a gulyások, a főzőcsapatok izgatottan készültek arra, hogy bemutassák, számukra mit jelent a magyar gulyás. A 27. Szolnoki Gulyásfesztivál szombati napján idén több mint harminc csapat, baráti társaságok, munkahelyi közösségek, hagyományőrzők ragadtak fakanalat, hogy elnyerjék a „Gulyáskirály” címet.

A Szolnoki Gulyásfesztivál három évtizede a város legnagyobb gasztrokulturális eseménye, az idei eseményen még dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő is főzött a csapatával

Fotó: Mészáros János

Három évtizedes a Szolnoki Gulyásfesztivál

A rendezvényt pénteken délután jótékonysági motoros felvonulás vezette fel, amely a Campus parkolójából indult. A konvoj a város legforgalmasabb pontjain dübörgött végig. A tervezett útvonalon a Szolnoki Idősek Otthonában is megállt, ahol több adag gulyásvacsorával kedveskedtek az ott élő lakóknak. A motorosok ezután a Tiszaligetbe érkeztek vissza, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a gulyásfesztivál.

Szombaton már fél kilenckor a CimbaliBand indította a napot, délben a Tarsoly Zenekar teremtett jó hangulatot az ebédhez, délután pedig Csondor Kata varázsolta el a közönséget discoklasszikusokkal. Ahogy sötétedés közeledik, Lóci játszik színpadra lép, majd a Pedrofon rock & roll utcabálja zárja a napot – a koncertek ráadásul mind ingyenesen látogathatók.

A fesztiálra érkezőket ingyenes koncertek várják

A gasztronómiai élmények mellett gyerekprogramok, kézműves vásár és persze gőzölgő gulyás várja a látogatókat. Az sem marad éhesen, aki nem főz: bárki vásárolhat az ételkülönlegességekből a fesztivál területén.

Több mint harminc főzőcsapat méri össze tudását a Gulyáskirály címért

A verseny végén a szakmai zsűri értékeli az elkészült gulyás ételeket. Ez alapján arany-, ezüst- és bronzérmeket osztanak ki, valamint megválasztják az idei Gulyáskirályt is.

A zsűri arany-, ezüst- és bronzéremmel értékeli az elkészült gulyásokat

A gulyásfesztivál több mint három évtizede hozza össze Szolnok közösségét és a városba érkező vendégeket. A gulyás világszerte Magyarország egyik legismertebb szimbóluma, amelyben benne van a magyar lélek, a hagyomány és az összetartozás. Szolnokon pedig minden évben bebizonyosodik: a gulyás nemcsak az asztalon, hanem a közösségben is felejthetetlen ízt ad az életnek.