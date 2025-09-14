130 év egy kötetben: különleges kiadvánnyal gazdagodott a szolnoki könyvtár – galérival

– A korábbi kiállítás és a megjelentetett könyv címe csalóka, hiszen a múzeumi tárlatot és a kiadványt is már 2020-ban szerettük volna a nagyközönségnek bemutatni. A koronavírus azonban akkor közbeszólt, így már a szolnoki vívás 135. évét ünnepelhetjük az idén – magyarázta az „időeltolódást” Békési István szeptember 10-én a könyvtári könyvátadón.

A „130 éves a szolnoki vívás” című könyv egyik, immáron kikölcsönözhető példányát Gacov Katalin, a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója vette át Békési István szerzőtől

Fotó: Mészáros János

Az április végén bezárt kiállítás és a könyv ugyanis 1890-től, a hajdani vívóegylettől napjainkig mutatja be a szolnoki vívás történetét, felidézve a sportág helyi fejlődésének legfontosabb állomásait.

A „130 éves a szolnoki vívás” című könyv vaskos olvasni való

Ám nem csupán terjedelmében méretes. Tartalma igen részletes, a benne található, ritkaság számba menő írások, dokumentumok alapos kutatómunkát felételeznek.

Békési István a szerdai könyvátadón elmondta, hogy a Szolnoki Értéktárba is beválogatott helyi vívósportnak számos mélységét és magasságát sikerült belefűzni az ötszáz oldalas kötetbe. Több korszakot emelt ki, köztük az 1960-as évek végét, majd főleg az 1970-es,-80-as évek rendkívüli eredményességét.

Megtudható a kiadványból, hogy a Szolnoki Vívó Klub első világháborút követő megszűnésével hosszú ideig nem folyt szervezett vívóoktatás Szolnokon. A Szolnoki MÁV SE 1939-ben vette fel a vívást a sportágak sorába, megalakítva a szakosztályt. Ez csupán próbálkozás volt, hiszen a teremgondok súlyosan terhelték a kezdeményezők munkáját, így a szolnoki vívóélet csak 1949-ben, a vasutas szakszervezet támogatásával éledt fel újra.

G. Kiss Gyula vívómester volt az, aki jóval a háború után a szikrát jelentette a szolnoki vívás megteremtéséhez. A sportág szolnoki vonatkozású leghangosabb és leggyőzedelmesebb csörtéit az 1900-as évek elején, majd pedig a ’60-as években vívta. B. Nagy Pál Mexikóvárosban a párbajtőr csapat (Fenyvesi Csaba, Kulcsár Győző, Nemere Zoltán, Schmitt Pál, B. Nagy Pál) tagjaként aranyérmet nyert az 1968-as olimpián. Néhány évvel később a szolnoki MÁV SE vívószakosztálya mindhárom fegyvernemben (kard, tőr, párbajtőr) az első osztályban szerepelt, eredményesen.