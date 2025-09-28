Megelevenedik Fekete István szelleme – megnyílt a Tüskevár Emlékház

Kunszentmártonban, a Körös part közelében avatták fel a Tüskevár Emlékházat, amely Fekete István, a magyar irodalom elismert írója előtt tiszteleg.

A kunszentmártoni Tüskevár Emlékház

Fotó: Mészáros János

Egy ház, ami véletlenül lett a Tüskevár Emlékház

A ház története szinte meseszerű. Mártonfi Benke Márta kunszentmártoni festőművész, aki megvásárolta a házat, eredetileg galériát szeretett volna nyitni benne. Később derült ki számára, hogy a szomszédos Kiss családhoz járt esténként maga Fekete István vacsorázni, beszélgetni. A Városvédő Egyesület régóta kereste az emlékszoba kialakításához méltó helyet, így adódott az ötlet: legyen ez az épület az emlékezés otthona.

Ez egy óriási csoda, nagy szerencse. Nem sok nagy író fordult meg nálunk, de Fekete István itt élt két évet, itt alkotott, és erről eddig alig tudott valaki

– mondta a művésznő.

Miért pont Kunszentmárton?

Fekete István 1952 és 1954 között élt a településen. A Rákosi korszakban tiltott szerzővé vált a Zsellérek című regénye miatt, Budapesten nem kapott munkát. Három év munkanélküliség után, minisztériumi kollégái segítségével kapott tanári állást a Mezőgazdasági Szakiskolában. A Halászmesterképző tanfolyamon halbiológiát és halászatot tanított, diákjai között a 17 évestől a 60 évesig minden korosztály megtalálható volt – tudtuk meg a részleteket a Mártonfi Benke Mártától.

Fekete István számára a Halászat című műve hozta meg az áttörést

Fotó: Mészáros János

A Körös partján töltött szabadideje alatt horgászott, jegyzetelt, anyagot gyűjtött. Itt írta meg a Halászat című tankönyvét, amelynek köszönhetően újra publikálhatott.

Fekete István Kele és a Lutra regényének első kiadása a Tüskevár Emlékház tárlatán

Fotó: Mészáros János

Kunszentmártonban születtek a Kele és a Lutra regények, valamint innen eredt a Bogáncs ötlete is, amikor egy kiskutyát kimentettek a vízből, és elnevezték Csutaknak.

A Tüskevár regényét is itt kezdte írni, ekkor kezdett formálódni, bár története a Kis-Balaton világát idézi, és a címet is később kapta.

– tette hozzá.

Kunszentmártoni évek

Az emlékház nem Fekete István teljes életművét mutatja be, hanem kifejezetten a kunszentmártoni éveket. A kiállítás dokumentumokon, óravázlatokon, fotókon és osztályképeken keresztül idézi fel mindennapjait, hogyan készült az óráira, hogyan tanított, és közben hogyan dolgozott regényein.