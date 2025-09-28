2 órája
Megelevenedik Fekete István szelleme – megnyílt a Tüskevár Emlékház
Kunszentmártonban új emlékhely nyílt, amely Fekete István két, a településen töltött évének állít emléket. A Tüskevár Emlékház tárlata az író emberi kapcsolataira és az alkotói munkásságára mutatja be.
Kunszentmártonban, a Körös part közelében avatták fel a Tüskevár Emlékházat, amely Fekete István, a magyar irodalom elismert írója előtt tiszteleg.
Egy ház, ami véletlenül lett a Tüskevár Emlékház
A ház története szinte meseszerű. Mártonfi Benke Márta kunszentmártoni festőművész, aki megvásárolta a házat, eredetileg galériát szeretett volna nyitni benne. Később derült ki számára, hogy a szomszédos Kiss családhoz járt esténként maga Fekete István vacsorázni, beszélgetni. A Városvédő Egyesület régóta kereste az emlékszoba kialakításához méltó helyet, így adódott az ötlet: legyen ez az épület az emlékezés otthona.
Ez egy óriási csoda, nagy szerencse. Nem sok nagy író fordult meg nálunk, de Fekete István itt élt két évet, itt alkotott, és erről eddig alig tudott valaki
– mondta a művésznő.
Miért pont Kunszentmárton?
Fekete István 1952 és 1954 között élt a településen. A Rákosi korszakban tiltott szerzővé vált a Zsellérek című regénye miatt, Budapesten nem kapott munkát. Három év munkanélküliség után, minisztériumi kollégái segítségével kapott tanári állást a Mezőgazdasági Szakiskolában. A Halászmesterképző tanfolyamon halbiológiát és halászatot tanított, diákjai között a 17 évestől a 60 évesig minden korosztály megtalálható volt – tudtuk meg a részleteket a Mártonfi Benke Mártától.
A Körös partján töltött szabadideje alatt horgászott, jegyzetelt, anyagot gyűjtött. Itt írta meg a Halászat című tankönyvét, amelynek köszönhetően újra publikálhatott.
Kunszentmártonban születtek a Kele és a Lutra regények, valamint innen eredt a Bogáncs ötlete is, amikor egy kiskutyát kimentettek a vízből, és elnevezték Csutaknak.
A Tüskevár regényét is itt kezdte írni, ekkor kezdett formálódni, bár története a Kis-Balaton világát idézi, és a címet is később kapta.
– tette hozzá.
Kunszentmártoni évek
Az emlékház nem Fekete István teljes életművét mutatja be, hanem kifejezetten a kunszentmártoni éveket. A kiállítás dokumentumokon, óravázlatokon, fotókon és osztályképeken keresztül idézi fel mindennapjait, hogyan készült az óráira, hogyan tanított, és közben hogyan dolgozott regényein.
A tárlatban a Kiss családdal való barátság emlékei és a Körös–parti horgászatok hangulata is megelevenedik. A házban helyet kaptak Mártonfi Benke Márta állat- és növényábrázolásai, a festménygyűjteménye is, így a természet szeretete szinte minden sarokban érezhető.
Miért Tüskevár?
Jogos a kérdés, hogy miért éppen Tüskevár a ház neve, ha a mű története nem Kunszentmártonban játszódott. A válasz mégis egyszerű. – Ha kimondjuk, hogy Lutra Park, kevesen tudják, miről van szó. De a Tüskevárat mindenki ismeri. Ez az a mű, ami minden magyar szívében ott él – mondta Mártonfi.
Ünnepélyes megnyitó közösségi összefogással
A Tüskevár Emlékház megnyitóját méltó ünnepség keretében tartoták, melyre közel százan érkeztek Pécsről, Dombóvárról, Ajkáról, Magyaróvárról, Budapestről, valamint a környező településekről – Kecskemétről, Öcsödről, Cserkeszőlőből és természetesen Kunszentmártonból is.
A kiállítás tablóinak elkészítését a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Toll Alapítvány támogatta, minden más a közösség erejéből valósult meg. A Köttön Vezér Városvédő Egyesület tagjai közül kiemelkedő szerepet vállalt Barna Gábor néprajzkutató, az egyesület elnöke, valamint Gulyás Györgyi titkár. A felújításban számos helyi mester és vállalkozás vett részt, sokan önkéntes munkával segítettek. A halászkunyhót dr. Hoffmann Zsolt, a Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület elnöke tervezte és építette társaival.
- A kiállítóteremben egy külön táblán feltüntették mindazok nevét, akik hozzájárultak a megvalósításhoz.
- Az emlékház hétköznapokon 10 és 17 óra között látogatható, iskolás és óvodás csoportokat is szívesen fogadnak.
Fekete István olyan író, akit mindenki szeret. Nem találkoztam még negatív érzéssel a nevével kapcsolatban. Ez a legfontosabb, hogy ismerjük és szeressük őt
– ezzel zárta gondolatait Mártonfi.