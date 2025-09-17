Időkapszula nyílik Szolnokon – ilyen volt a város 50 éve

Ha az időutazás nem is lehetséges, a megyei levéltár őrizetében lévő iratok és fotógyűjtemények hozzájárulnak a múlt megismeréséhez.

Időutazás a 900 éves Szolnokon. Építik a Tanúhegy néven alig ismert Jubileumi emlékművet a vasútállomásnál 1975-ben.

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár

Biztos sokan eljátszadoztak már a gondolattal, milyen lenne, ha visszarepülhetnének az időben 40-50 évet és tehetnének egy sétát az akkori Szolnok utcáin. „Hogyan nyerte el Szolnok a mai városképét – településfejlesztés a 900. évfordulóját ünneplő városban” címmel a vármegyei levéltár két látványos, interaktív előadást tart a témában szeptember 20-án, szombaton 15, illetve 16 órás kezdéssel a Pozsonyi úti székházában.