Látványos múltidézés

Időkapszula nyílik Szolnokon – ilyen volt a város 50 éve

A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltára is csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai idei programsorozatához. Ennek keretében szeptember 20-án, szombaton 15, illetve 16 órás kezdettel különleges időutazásra várják az érdeklődőket az intézmény raktárába, melyen az 50 évvel ezelőtti, akkor 900 éves Szolnok életét elevenítik fel korabeli kordokumentumok, retrófotók segítségével.

Mészáros Géza

Ha az időutazás nem is lehetséges, a megyei levéltár őrizetében lévő iratok és fotógyűjtemények hozzájárulnak a múlt megismeréséhez.

Időutazás a 900 éves Szolnokon
Időutazás a 900 éves Szolnokon. Építik a Tanúhegy néven alig ismert Jubileumi emlékművet a vasútállomásnál 1975-ben.
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár

Biztos sokan eljátszadoztak már a gondolattal, milyen lenne, ha visszarepülhetnének az időben 40-50 évet és tehetnének egy sétát az akkori Szolnok utcáin. „Hogyan nyerte el Szolnok a mai városképét – településfejlesztés a 900. évfordulóját ünneplő városban” címmel a vármegyei levéltár két látványos, interaktív előadást tart a témában szeptember 20-án, szombaton 15, illetve 16 órás kezdéssel a Pozsonyi úti székházában.

Szolnok 1975
Képeslap: Szolnok főtere 1975-ben
Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár

 

