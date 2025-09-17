34 perce
Időkapszula nyílik Szolnokon – ilyen volt a város 50 éve
A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltára is csatlakozik a Kulturális Örökség Napjai idei programsorozatához. Ennek keretében szeptember 20-án, szombaton 15, illetve 16 órás kezdettel különleges időutazásra várják az érdeklődőket az intézmény raktárába, melyen az 50 évvel ezelőtti, akkor 900 éves Szolnok életét elevenítik fel korabeli kordokumentumok, retrófotók segítségével.
Ha az időutazás nem is lehetséges, a megyei levéltár őrizetében lévő iratok és fotógyűjtemények hozzájárulnak a múlt megismeréséhez.
Biztos sokan eljátszadoztak már a gondolattal, milyen lenne, ha visszarepülhetnének az időben 40-50 évet és tehetnének egy sétát az akkori Szolnok utcáin. „Hogyan nyerte el Szolnok a mai városképét – településfejlesztés a 900. évfordulóját ünneplő városban” címmel a vármegyei levéltár két látványos, interaktív előadást tart a témában szeptember 20-án, szombaton 15, illetve 16 órás kezdéssel a Pozsonyi úti székházában.
Ez már valami! Ötven év után is tartják a kapcsolatot a szolnoki „véndiákok”
Rejtélyek övezik Szolnok legrégebbi lakóházát – ezt kell tudni a különleges épületről
Mit rejt a föld Nagykörűnél? Ezt keresik most a kutatók!