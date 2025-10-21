Ki ez a lány? Szolnokon kiderült, hogy „amerikás” – aki ráadásul nemzetközi díjat vitt haza

Sikerrel zárult az ország egyik legrangosabb filmfesztiválja, a szolnoki Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál. A díjátadón több kategóriában hirdettek győztest és átadták a fesztivál életmű-díját is. Az öt napos rendezvényre több mint tizenöt országból érkeztek alkotók.

Fotó: Illyes Csaba

Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál: íme a díjazottak

Október 18-án, szombaton adták át az Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál díjait a Szolnoki Galériában az alkotók jelenlétében. Az egyedi módon látványtervezőket és látványos tudományos filmeket megmérettető fesztivál fődíját, a legjobb látványtervezésért járó díjat az Amerikás lány című film nyerte el, a film látványtervezője Jan Kadlec.

A fesztivál sajtóirodája közlése szerint második helyezett lett A rakéta című finn alkotás, a díjat Heather Loeffler látványtervező kapta.

Harmadik helyezést A bálna című spanyol film kapta, a látványtervező Jaime Anduiza.

Életműdíjat kapott Koncz Gabriella, Balázs Béla-díjas vágó.

Az Európai nagyjátékfilmes versenyprogram zsűri tagjai Sabine Hviid, Láng Imola és Eggert Ketilsson látványtervezők, valamint Szász Attila filmrendező voltak.

Demeter Éva fesztiváligazgató a Szolnok950 Emlékérem elismerésben részesült.

Fotó: Illyes Csaba / Forrás: ATAFF Szolnoki Filmfesztivál Facebook-oldala

A fesztiválon további díjakat osztottak ki dokumentumfilmes, rövidfilmes és médiatudatos film kategóriákban.

Az esemény a párbeszédről és a közösségről is szólt

– Az idei Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál nemcsak a látványtervezés és a filmes alkotás ünnepe volt, hanem egy igazi összművészeti találkozás: filmek, kiállítások, koncertek, könyvbemutatók, workshopok és szakmai beszélgetések szőtték össze a fesztivál napjait. Több mint tizenöt országból érkeztek alkotók, hogy megmutassák a képzelet és a látvány határtalan formáit: nagyjátékfilmek, dokumentumfilmek, rövidfilmek és animációk versenyeztek egymás mellett, miközben a kísérőprogramok új nézőpontokat és inspirációkat kínáltak mindenkinek – szakmabelieknek és nézőknek egyaránt. A fesztivál nemcsak a filmről, hanem a párbeszédről, a kreativitásról és a közösségről is szólt – számolt be a fesztivál sajtóirodája az eseményről.