Méltatlanul mellőzött büszkeségeinket helyezte fókuszba a jászsági helytörténeti konferencia

A Jászság történelmi és kulturális örökségének jegyében telt a Bedekovich Konferencia október 2-án Jászfényszarun. A szervező Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (BLNT) és a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár meghívására több neves helytörténész, kutató tartott előadást múltunk kincseiről.

Thurzó Sándor József brácsaművész és Fórián Andrea író hangulatos előadása vezette fel a Bedekovich Konferencia szakmai programját Jászfényszarun

Egy különleges határtérképről is szó volt a Bedekovich Konferencia előadásán

A rendezvényen Kovács Béláné Pető Magdolna, a BLNT elnöke, Dr. Csönge Attila levéltár-igazgató, Zsámboki Sándor alpolgármester és Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva történelmi gyökereink megismerésének és tovább örökítésének fontosságát. A konferencia témája helytörténeti vonatkozású volt, az előadások kötődtek Jászfényszaru, a Jászság és a vármegye múltjához, a szülőföld híres, talán méltatlanul kevéssé ismert személyeihez.

A szakmai előadásokat a nagyváradi Sola Fide Közösségi Kulturális Egyesület képviseletében Thurzó Sándor József brácsaművész és Fórián Andrea író közös produkciója vezette fel. Az érdeklődők Dr. Varga Bernadett, az Országos Széchenyi Könyvtár főosztályvezetője, tudományos kutató előadásán keresztül bepillanthattak Akantisz Viktor író, könyvkötő, művész és Todoreszku Gyula földbirtokos, könyvgyűjtő, mecénás munkásságába.

Vincze János Farkas levéltáros Jászapáti 1808-as határtérképének titkait tárta fel, míg Dr. Csönge Attila levéltár-igazgató az 1945-ös földosztás jászsági és nagykunsági vonatkozásairól beszélt. Szabó Anna Viola, a debreceni Déri Múzeum főmuzeológusa, fotótörténésze Mirkovszky Géza építész, festő és grafikus művészetét mutatta be. A noszvaji református templom kazettás famennyezetének történetét H. Szilasi Ágota, a Dobó István Vármúzeum főmuzeológusa ismertette. Dr. Farkas Kristóf Vince történész előadásának középpontjában ifj. Bedekovich Lőrinc munkássága állt.