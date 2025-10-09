október 9., csütörtök

Junior Prima Díj

2 órája

Tévéből, moziból és színházból is ismerős – most díjazták a Szigligeti fiatal tehetségét

Junior Prima Díj

Fiatal, tehetséges és megállíthatatlan, a közönség pedig már rég felfigyelt rá, és most a szakma is elismerte. Bíró Panna Dominika Junior Prima Díj formájában kapott visszaigazolást mindarra a munkára, amit az elmúlt években a színpadon és a kamerák előtt letett.

Karancsiné Szecsei Veronika

A szolnoki Szigligeti Színház fiatal színművésze tehetségével és természetes színpadi jelenlétével hódította meg a zsűrit és a közönséget egyaránt.

Bíró Panna Dominika Junior Prima Díjat vehetett át Budapesten
Bíró Panna Dominika Junior Prima Díját (középen) Ginzer Ildikótól, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettesétől (balra) és Orlai Tibor színházi producertől, a zsűri egyik tagjától vehette át
Fotó: Soós Lajos / MTI

Bíró Panna Dominika Junior Prima Díja óriási szakmai elismerés

Idén a korábbi évek hagyományától eltérően nem öt, hanem hat fiatal művész vehette át a Junior Prima Díjat színház-, film- és táncművészet kategóriában – írta meg az MTI. Az elismerés egyik idei díjazottja Bíró Panna Dominika, a szolnoki Szigligeti Színház fiatal színművésze, aki az utóbbi években tehetségével és természetes színpadi jelenlétével hívta fel magára a figyelmet.

Csehov Sirályában, Nyina Zarecsnaja szerepében mutatkozott be Szolnokon. Az előadást az a Székely Kriszta rendezte, aki a főiskolán is mestere volt. Az elmúlt három évben Bíró Panna Dominika nevét a nézők nemcsak a színházi plakátokról, hanem a képernyőről is megjegyezhették. Szerepelt A mi kis falunkban, A tanárban, Az énekesnőben és A király című sorozatban, ahol Jimmy szeretőjét alakította. Láthattuk többek közt a Lila ákác Tóth Mancijaként, a Koldusopera Pollyjaként, A fösvény Lizijeként és a Vízkereszt Violájaként. 

A Beregszászon született, 30 éves színésznő 2016-ban végezte el a Nemes Nagy Ágnes Szakközépiskolát, majd a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanult Máté Gábor és Székely Kriszta osztályában. Prózai színművész  diplomáját 2022 őszén, a Freeszfe Egyesület keretében, a salzburgi Mozarteum University együttműködésével szerezte meg. Ő az a lány, aki mindig is színésznő akart lenni – olvasható a Szigligeti Színház oldalán.

A Junior Prima Díjat minden évben a harminc év alatti, kiemelkedően tehetséges fiatal művészeknek ítélik oda. A színház-, film- és táncművészet kategóriában az MBH Bank a mecénás, amely a díjjal járó pénzjutalmat is biztosítja. A zsűri ezúttal csaknem hatvan jelölt közül választotta ki a hat legígéretesebb tehetséget.

A többi díjazott: Cseri Hanna Júlia, író, rendező és zeneszerző, a Budapesti Bábszínház zenei vezetője; Fröhlich Kristóf, a Budaörsi Latinovits Színház; Lengyel Benjámin, a Katona József Színház; Major Erik, a Radnóti Színház; és Rohonyi Barnabás, az Orlai Produkció színművésze.

 

