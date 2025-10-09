Tévéből, moziból és színházból is ismerős – most díjazták a Szigligeti fiatal tehetségét

Idén a korábbi évek hagyományától eltérően nem öt, hanem hat fiatal művész vehette át a Junior Prima Díjat színház-, film- és táncművészet kategóriában. Az egyik legnagyobb figyelmet idén a Bíró Panna Dominika Junior Prima Díja kapta. A szolnoki Szigligeti Színház fiatal színművésze tehetségével és természetes színpadi jelenlétével hódította meg a zsűrit és a közönséget egyaránt.

Bíró Panna Dominika Junior Prima Díját (középen) Ginzer Ildikótól, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettesétől (balra) és Orlai Tibor színházi producertől, a zsűri egyik tagjától vehette át

Fotó: Soós Lajos / MTI

Bíró Panna Dominika Junior Prima Díja óriási szakmai elismerés

Idén a korábbi évek hagyományától eltérően nem öt, hanem hat fiatal művész vehette át a Junior Prima Díjat színház-, film- és táncművészet kategóriában – írta meg az MTI. Az elismerés egyik idei díjazottja Bíró Panna Dominika, a szolnoki Szigligeti Színház fiatal színművésze, aki az utóbbi években tehetségével és természetes színpadi jelenlétével hívta fel magára a figyelmet.

Csehov Sirályában, Nyina Zarecsnaja szerepében mutatkozott be Szolnokon. Az előadást az a Székely Kriszta rendezte, aki a főiskolán is mestere volt. Az elmúlt három évben Bíró Panna Dominika nevét a nézők nemcsak a színházi plakátokról, hanem a képernyőről is megjegyezhették. Szerepelt A mi kis falunkban, A tanárban, Az énekesnőben és A király című sorozatban, ahol Jimmy szeretőjét alakította. Láthattuk többek közt a Lila ákác Tóth Mancijaként, a Koldusopera Pollyjaként, A fösvény Lizijeként és a Vízkereszt Violájaként.

A Beregszászon született, 30 éves színésznő 2016-ban végezte el a Nemes Nagy Ágnes Szakközépiskolát, majd a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanult Máté Gábor és Székely Kriszta osztályában. Prózai színművész diplomáját 2022 őszén, a Freeszfe Egyesület keretében, a salzburgi Mozarteum University együttműködésével szerezte meg. Ő az a lány, aki mindig is színésznő akart lenni – olvasható a Szigligeti Színház oldalán.

A Junior Prima Díjat minden évben a harminc év alatti, kiemelkedően tehetséges fiatal művészeknek ítélik oda. A színház-, film- és táncművészet kategóriában az MBH Bank a mecénás, amely a díjjal járó pénzjutalmat is biztosítja. A zsűri ezúttal csaknem hatvan jelölt közül választotta ki a hat legígéretesebb tehetséget.