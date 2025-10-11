2 órája
Cseke Katinkával együtt énekelt a közönség Jászapátin, zúgott a vastaps
A jászapáti önkormányzat vidám előadásra hívta a település nyugdíjas lakosságát a minap az Idősek világnapja alkalmából.
Vidám, interaktív előadást láthatott Jászapáti nyugdíjas közönsége kedden délután a Pájer Antal Művelődési Házban.
A Böbe mindent elintéz című darabban a két színművész, Cseke Katinka és Zsiga László kacagtató kabaréjeleneteket, színházi pletykákat, ismert dallamokat varázsolt a publikum elé. Az igazán könnyed, szórakoztató műsorban a közönség nagyokat nevetett, együtt énekelt a két fellépővel.
A közel egy órás produkció után méltán zúgott a vastaps a nézőtéren.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Déryné legendája tovább él – átadták a rangos elismerést a színházi hagyományok őrzőinek
Különleges cédulákat osztogatnak Szolnokon: megnéztük, mi áll rajtuk – videóval