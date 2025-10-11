október 11., szombat

Előadás

2 órája

Cseke Katinkával együtt énekelt a közönség Jászapátin, zúgott a vastaps

Címkék#Zsiga László#kabaréjelenet#Cseke Katinka

A jászapáti önkormányzat vidám előadásra hívta a település nyugdíjas lakosságát a minap az Idősek világnapja alkalmából.

Pesti József

Vidám, interaktív előadást láthatott Jászapáti nyugdíjas közönsége kedden délután a Pájer Antal Művelődési Házban.

Cseke Katinka és Zsiga László sokszor megkacagtatta a közönséget Jászapátin
Fotó: Pesti József

A Böbe mindent elintéz című darabban a két színművész, Cseke Katinka és Zsiga László kacagtató kabaréjeleneteket, színházi pletykákat, ismert dallamokat varázsolt a publikum elé. Az igazán könnyed, szórakoztató műsorban a közönség nagyokat nevetett, együtt énekelt a két fellépővel. 

A közel egy órás produkció után méltán zúgott a vastaps a nézőtéren.

