Cseke Katinkával együtt énekelt a közönség Jászapátin, zúgott a vastaps

Vidám, interaktív előadást láthatott Jászapáti nyugdíjas közönsége kedden délután a Pájer Antal Művelődési Házban.

Cseke Katinka és Zsiga László sokszor megkacagtatta a közönséget Jászapátin

Fotó: Pesti József

A Böbe mindent elintéz című darabban a két színművész, Cseke Katinka és Zsiga László kacagtató kabaréjeleneteket, színházi pletykákat, ismert dallamokat varázsolt a publikum elé. Az igazán könnyed, szórakoztató műsorban a közönség nagyokat nevetett, együtt énekelt a két fellépővel.

A közel egy órás produkció után méltán zúgott a vastaps a nézőtéren.