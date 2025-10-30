október 30., csütörtök

Párbaj a Szigligeti színházban

23 perce

Színpadra állt az igazgató, Barabás Botond nem tűri a gúnyolódást

Címkék#Cyrano#színház#Barabás Botond

Vívásban alkalmazott lerohanó támadással, kivédhetetlen flessel indította legfrissebb évadát a Szolnoki Szigligeti Színház. Cyrano de Bergerac története talán még a legszenvtelenebb nézőket is „verse végén szíven döfi”.

Mészáros Géza

Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című klasszikusa örök érvényű mindaddig, míg boldogság és lelki szenvedés, dicsőség és fóbia, bátorság és önteltség, büszkeség és gyarlóság, önfeláldozás és vak szerelem, azaz ember lesz a földön. 

Cyrano de Bergerac a Szigligetiben
Christian szerelmes hangja Cyrano de Bergerac (elöl Barabás Botond). Az ifjú gárdista (erkélyen jobbról Csákvári Krisztián, mint Christian) learatja Roxane-nál (Biró Panna Dominika erkélyen balra) idősebb katonatársa által elhódított babérokat
Fotó: Kedves Katalin

A Tisza-parti teátrum, ismereteim szerint 1958-ban tűzte műsorára először és ezidáig utoljára a világirodalom egyik legszebb hőskölteményét, akkor Prókay Istvánnal a címszerepben. A színházi társulat statisztériáját anno a Szolnoki MÁV Járműjavító műkedvelő színjátszóköre adta a népes mellékszereplő-állomány miatt, illetve takarékossági okokból.

Sokat formálódott a világ a színpadi mű keletkezése, 1897 és a Szigligeti első Cyrano-bemutatója, 1958 óta. A romantikus dráma legfőbb mondanivalója azonban mit sem változott, viszont a jelenkorra írt üzenetei miatt elengedhetetlenné vált modern csomagolása.

Vladimir Anton rendező és gondolkodótársai, Kész Orsolya dramaturg és Tóth Kázmér díszlettervező a minimalista stílusra szavaztak, ráfókuszálva a téma lényegére a nézőt. Ennek okán lettek a tárgyak és eszközök egyszerű székek és asztalok, de még a főhős orra sem kapott akkora hangsúlyt, mint például Gérard Depardieu széles vásznú mozira szánt heftije. Ellenben Matyi Ágota jelmezei, hűen követve a játék eredeti korát, elegánsan húzza vissza az előadást a klasszikus időzónába és formájába. A szerény kivitelezésű díszletezés

  • a konszolidált költségvetés
  • és az új generációk érzékenyítése mellett
  • a tájolásra könnyen szállítható előadások

miatt lett napjainkra a Szigligeti márkajelzése, érthetően.

A hősköltemény vezéralakja nem kitalált figura. Cyrano de Bergerac a 16. század első felében élő katonaember, kalandvágyó, híres verekedő volt Franciaországban. Nagyszájú, kötekedő embernek tartották, több mint ezer párbaja volt. Többnyire hatalmas méretű orra miatt gúnyolták. Bátorságáról, vakmerőségéről, tetteiről legendák születtek, az ő története okán mártotta tintába lúdtollat Rostand.

Az már a zseniális író-költői vénának köszönhető, hogy Cyrano orrára felaggatott különböző alakok, jellemek és társasviszonyok máig kitűnő apropót szolgáltatnak napjaink Tháliáinak.

Barabás Botondot régóta kerülgeti Cyrano megformálása. Először Balázs Péter igazgatása alatt épp a direktor fejében született meg a gondolat, hogy egyik vezető színésze bújjon a kötekedő katona mundérjába, de az elmúlt években is felmerült már az ötlet. A covid eltüsszentette korábban a tervet, de az idei műsorból már nem hiányozhatott a társulati orrmonológ. Ez viszont nagyon egészségesre sikeredett.

A darab már megélt néhány tökéletes fordítást, a Szigligetiben Várady Szabolcs és Bognár Róbert magyar tolmácsolásában került színpadra. Az ismert verselmények tartalmukban nem térnek el a korábbiaktól, az egyébiránt régies nyelvezet is megmaradt, komoly tanulási folyamatot és összpontosítást követelve a címszerepet alakító Barabás Botondtól.

Cyrano bőrében Barabás Botond igazgató

A színházigazgatót örömteli újra színészként, színművészként munkában látni, Cyrano kifejezetten testhez álló, kitűnően megformált feladat a részéről. Átélten kacagtat és megríkat, a néző hiteles hőst kap Barabás személyében. A gárdista fizimiskáján hordozott téves énképű, anyja kiszólásából rögzült komplexusos férfiembert a bajvívástól a szerelembe esésen át az érdemtelen elmúlásig végig tökéletesen viseli, e darabot már ezért a játékért sem szabadna kihagyni. A főhőst formáló Barabás játékából hűen kiderül, hogy a pazarul szellemes poéta Cyrano – „Mert biz mondom: versem végén megdöflek én!” –, bár a külvilág felé magabiztosnak és nagyképűnek tűnik, esze éles, mint kardja pengéje – „Magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más mondja, azt nem tűröm el!” –, de a gyermekkorban átélt, szégyenletes anyai megnyilvánulás okozta gyógyíthatatlan traumája miatt lelkében esendő, szenvedő, férfiszívében magányos.

Cyrano de Bergerac Barabás Botond
Fotó: Kedves Katalin

A Roxane-t alakító Biró Panna Dominika fényes ékszere a cyranói főszereplőnek, a fiatal, az elmúlt időszakban számos szakmai díjat bezsebelő művésznő remekül hozza a daliás, eszes, bátor, hősszerelmes férfire vágyó, ám az eszményi ideál elérhetetlensége miatt kolostori remeteségbe vonuló naivát.

Csákvári Krisztián, mint Christian nem a szavak és a költészet embere, mint mestere, Cyrano, ellenben erényes, deli vitézként maga is hős, kinek hiátusa a szerelem lírikus megfogalmazása, végzetes gyengesége pedig a csalódástól felerősödött szuicid hajlama. Mindkét Krisztián makulátlan értéke a darabnak.

Cyrano de Bergerac Szolnok
Ragueneau, pék és műkedvelő költő (balról Molnár László) a barátja, míg a gárdisták vezetője, Antoine de Guiche gróf (középen Dósa Mátyás) a vetélytársa Cyranónak
Fotó: Kedves Katalin

Dósa Mátyás De Guche, Molnár László Ragueneau és Mészáros István Le Bret szerepében alázatosan, de professzionálisan játszanak alá a vezéralakoknak, de a tökéletes előadáshoz a játszótársak, muskétások, polgárok, apácák és pojácák elhivatottsága is szükségeltetik, amelyet jelenkorunkban, a bravúrosan kivitelezett darab szerencséjére nem a járműjavítós műkedvelők szolgáltatják…

 

