Színpadra állt az igazgató, Barabás Botond nem tűri a gúnyolódást

Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című klasszikusa örök érvényű mindaddig, míg boldogság és lelki szenvedés, dicsőség és fóbia, bátorság és önteltség, büszkeség és gyarlóság, önfeláldozás és vak szerelem, azaz ember lesz a földön.

Christian szerelmes hangja Cyrano de Bergerac (elöl Barabás Botond). Az ifjú gárdista (erkélyen jobbról Csákvári Krisztián, mint Christian) learatja Roxane-nál (Biró Panna Dominika erkélyen balra) idősebb katonatársa által elhódított babérokat

Fotó: Kedves Katalin

A Tisza-parti teátrum, ismereteim szerint 1958-ban tűzte műsorára először és ezidáig utoljára a világirodalom egyik legszebb hőskölteményét, akkor Prókay Istvánnal a címszerepben. A színházi társulat statisztériáját anno a Szolnoki MÁV Járműjavító műkedvelő színjátszóköre adta a népes mellékszereplő-állomány miatt, illetve takarékossági okokból.

Sokat formálódott a világ a színpadi mű keletkezése, 1897 és a Szigligeti első Cyrano-bemutatója, 1958 óta. A romantikus dráma legfőbb mondanivalója azonban mit sem változott, viszont a jelenkorra írt üzenetei miatt elengedhetetlenné vált modern csomagolása.

Vladimir Anton rendező és gondolkodótársai, Kész Orsolya dramaturg és Tóth Kázmér díszlettervező a minimalista stílusra szavaztak, ráfókuszálva a téma lényegére a nézőt. Ennek okán lettek a tárgyak és eszközök egyszerű székek és asztalok, de még a főhős orra sem kapott akkora hangsúlyt, mint például Gérard Depardieu széles vásznú mozira szánt heftije. Ellenben Matyi Ágota jelmezei, hűen követve a játék eredeti korát, elegánsan húzza vissza az előadást a klasszikus időzónába és formájába. A szerény kivitelezésű díszletezés

a konszolidált költségvetés

és az új generációk érzékenyítése mellett

a tájolásra könnyen szállítható előadások

miatt lett napjainkra a Szigligeti márkajelzése, érthetően.

A hősköltemény vezéralakja nem kitalált figura. Cyrano de Bergerac a 16. század első felében élő katonaember, kalandvágyó, híres verekedő volt Franciaországban. Nagyszájú, kötekedő embernek tartották, több mint ezer párbaja volt. Többnyire hatalmas méretű orra miatt gúnyolták. Bátorságáról, vakmerőségéről, tetteiről legendák születtek, az ő története okán mártotta tintába lúdtollat Rostand.