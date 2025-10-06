Déryné legendája tovább él – átadták a rangos elismerést a színházi hagyományok őrzőinek

Örök nyomot hagyott a magyar színjátszás történetében Jászberény híres szülötte, Déryné Széppataki Róza. Halálának 153. évfordulóján, szeptember 29-én emlékünnepséget szervezett a Jász Múzeum, a Jászkerület Nonprofit Kft., valamint a Városvédő és Szépítő Egyesület. Hagyományosan ezen a napon adták át a Déryné-emlékplakettet.

Ebben az évben Suhaj Csilla, jászberényi kulturális menedzser (a képen jobbra) és Bordásné Kovács Katalin, a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója (a képen balra) kapta a Déryné-emlékplakettet.

Fotó: Pesti József

Két kiváló szakember kapta a Déryné-emlékplakettet

Koszorúzással kezdődött az ünnepség Déryné emléktáblájánál szeptember 29-én Jászberényben. A tiszteletadást követően a Jász Múzeumban folytatódott a program, ahol Gulyás András Zoltán, múzeumigazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd Hortiné Dr. Bathó Edit, nyugalmazott múzeumigazgató a magyar színjátszás nagyasszonya, Déryné Széppataki Róza életútját, művészetét idézte fel előadásában. Az ünnepségen immár 35. alkalommal adták át a Déryné-emlékplakettet, melyet a Déryné Emlékbizottság ítél oda azoknak, akik a színjátszás, a hangszeres zene, a táncművészet terén kiemelkedő tevékenységet folytatnak. Ebben az évben is ketten vehették át az elismerést.