Déryné legendája tovább él – átadták a rangos elismerést a színházi hagyományok őrzőinek
Méltó módon emlékeztek meg Déryné Széppataki Rózáról szülővárosában, Jászberényben. Az első magyar opera-énekesnő, a vándorszínészet korának legnépszerűbb színésznője már életében egy legenda volt. Az emlékünnepség keretében immár 35. alkalommal adták át a Déryné-emlékplakettet. Mutatjuk, kik kapták az elismerést.
Örök nyomot hagyott a magyar színjátszás történetében Jászberény híres szülötte, Déryné Széppataki Róza. Halálának 153. évfordulóján, szeptember 29-én emlékünnepséget szervezett a Jász Múzeum, a Jászkerület Nonprofit Kft., valamint a Városvédő és Szépítő Egyesület. Hagyományosan ezen a napon adták át a Déryné-emlékplakettet.
Két kiváló szakember kapta a Déryné-emlékplakettet
Koszorúzással kezdődött az ünnepség Déryné emléktáblájánál szeptember 29-én Jászberényben. A tiszteletadást követően a Jász Múzeumban folytatódott a program, ahol Gulyás András Zoltán, múzeumigazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd Hortiné Dr. Bathó Edit, nyugalmazott múzeumigazgató a magyar színjátszás nagyasszonya, Déryné Széppataki Róza életútját, művészetét idézte fel előadásában. Az ünnepségen immár 35. alkalommal adták át a Déryné-emlékplakettet, melyet a Déryné Emlékbizottság ítél oda azoknak, akik a színjátszás, a hangszeres zene, a táncművészet terén kiemelkedő tevékenységet folytatnak. Ebben az évben is ketten vehették át az elismerést.
Évtizedek óta szolgálja Jászberény kulturális életét
Több mint három évtizedes, magas színvonalú, kultúrát menedzselő munkájáért Déryné-emlékplakettet kapott Suhaj Csilla, aki 1992 óta dolgozik Jászberény kulturális, közösségi életében. 2011-től ez év közepén történt nyugdíjba vonulásáig a Jászkerület Nonprofit Kft. kulturális menedzsere és rendezvényszervezője volt. - Az elmúlt évtizedekben számos programot, rendezvényt szervezett, amelyeken lehetősége volt a jászberényi művészeti csoportoknak, előadó- és alkotóművészeknek a közönség elé lépni. Olyan nagy sikerű rendezvények, fesztiválok megvalósításában vett részt, mint például a Jászberényi Nyár, a Natura Napok vagy a történelmi játszóházak, népművészeti vásárok és környezetvédelmi napok. Környezeti nevelés terén végzett tevékenységét országosan is elismerték. Erdei iskolai akkreditált programot készített, amelynek gyakorlati megvalósításában is részt vett. A Testvérvárosi Alapítvány kurátoraként támogatta, hogy több csoport és alkotóművész bemutatkozzon Jászberény testvérvárosaiban – hangzott el méltatásában.
Egyik szívügye a helyi amatőr színjátszás támogatása
Kultúra iránti elkötelezett tevékenysége, a Jászság színjátszása terén végzett kiemelkedő művészeti és menedzseri munkájáért Déryné-emlékplakett elismerésben részesült Bordásné Kovács Katalin, a jászfényszarui Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója is. Alapelvei közé tartozik a helyi, magyar és egyetemes tárgyi és szellemi kulturális értékek megismertetése Jászfényszaru lakosságával. Mintegy négy évtizede aktív részese, szervezője a helyi amatőr színjátszásnak. Vers- és prózamondó tevékenysége kimagasló. Munkájával hozzájárul a Fortuna és a Napsugár Gyermekszínpad előadásainak szervezéséhez, megismertetéséhez. Közreműködött a Helyi Értéktár Bizottság létrehozásában, lelkes segítője, támogatója a hagyományőrző csoportoknak, részt vesz a Tájház programjainak megvalósításában, a gyermektáborok szervezésében és a vizuális művészetek népszerűsítésében is aktív szerepet vállal. Az emlékünnepségen közreműködött a Palotásy János Zeneiskola Népzene Tanszékének zenekara.
